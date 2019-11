I en pressemelding fra selskapet søndag går det fram at Easterbrook hadde innledet et forhold til en ansatt, noe som bryter med selskapets regler. I uttalelsen fra styret heter det at Easterbrook har utvist dårlig dømmekraft med hensyn til å innledet forholdet.

I en epost til de ansatte vedgår Easterbrook forholdet, skriver New York Times og flere andre medier.

Foto: Richard Drew / AP / NTB scanpix

Hadde 136 millioner i lønn i fjor

– Dette var en feil. Gitt selskapets verdier, er jeg enig med selskapets styre at det på tide for meg å trekke meg, skriver Easterbrook.

Styret har utpekt Chris Kempczinski som selskapets nye toppsjef. Han kommer fra stillingen som sjef for McDonald's i USA.

Britiske Easterbrook har vært toppsjef i McDonald's siden 2015 etter at han rykket opp fra jobben som sjef for Storbritannia og Nord-Europa. I fjor tjente Easterbrook mer enn 15 millioner dollar, om lag 136 millioner norske kroner, skrev USA Today i juli.

I følge Forbes hadde han i 2017 en årslønn på vel 21 millioner dollar, en økning fra drøyt 15 millioner året før.

Medianlønnen for en ansatt i McDonald's var i 2018 snaut 7.500 dollar.