Årsaken er et potensielt problem som kan føre til at et servostyringen ikke fungerer, noe som kan føre til at det blir vanskeligere å styre, skriver E24.

Bilene er trygge å kjøre i mellomtiden, opplyser kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland.

– Vi har kontaktet eierne det gjelder i Norge, og straks vi får inn deler, så blir de kalt inn til service, sier Roland.

Til sammen er det rundt 50.000 Tesla-biler i Norge.