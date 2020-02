Saken oppdateres.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) legger mandag formiddag frem sin første rapport om lønnsveksten i fjor og de økonomiske utsiktene for 2020.

Tallene viser at offentlig ansatte fikk langt bedre lønnsvekst i fjor enn de som jobber i næringslivet:

Statsansatte fikk i gjennomsnitt en vekst i årslønnen på 3,8 prosent i fjor. Det er over 1 prosentpoeng bedre enn i 2018.

Kommuneansatte fikk 3,5 prosent lønnsvekst, mens ansatte på sykehusene (helseforetakene) fikk 3,4 prosent.

Industriarbeiderne fikk 3,1 prosent i lønnsvekst. Funksjonærene, det vil i stor grad si ingeniørene, fikk 3,0 prosent.

Varehandelsbedrifter som er medlem i næringsorganisasjonen Virke fikk også 3,0 prosent vekst i årslønnen.

Dermed er lønnsoppgjøret 2020 så smått i gang.

I 2018 var lønnsveksten mye mer lik hos i offentlig og privat sektor.

Jevnere mellom kvinner og menn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2018 til 2019, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn i 2019, mot 87,1 prosent året før.

Den gjennomsnittlige lønnen for kvinner var 88,9 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte i september.

Offentlige sjefer fikk mer enn private

Veksten i gjennomsnittslønn, eksklusive opsjons- og naturalytelser, fra september 2018 til september 2019 var 2,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor.

Også her leder staten an i lønnsveksten: Toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning fikk en lønnsvekst på 3,8 prosent i fjor.