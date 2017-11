Et skatteparadis er et land eller et delvis selvstyrt område som tilbyr personer og bedrifter ingen eller svært lav skatt. Et annet viktig kjennetegn er regelverk og hemmelighold som gjør det vanskelig å se hvem som eier hva.

I Norge kan hvem som helst lese regnskapene fra selskaper og sjekke hvor mye folk tjener eller har i formue, mens i skatteparadiser er dette oftest skjult.