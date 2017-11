Britiske EasyJet, som nettopp har fått en svenske som ny konsernsjef, har så langt holdt seg langt unna Norge - bortsett fra et kortvarig forsøk med en rute mellom London og Bergen. Selskapet trakk seg ut etter få måneder.

Nå gjør Europas nest største lavprisselskap et nytt forsøk, og har fått tildelt trafikkrettigheter for en daglig rute mellom Berlin og Oslo. Denne blir i så fall i direkte konkurranse med SAS og Norwegian, som begge flyr direkte til den tyske hovedstaden.

Selskapets PR-sjef for Europa, Matteo Taddei, bekrefter overfor Aftenposten at Oslo Lufthavn er på selskapets trafikkplan.

– Vi har ennå ikke tatt endelig stilling til om ruten skal starte til våren. Vi har det prinsipp at vi ikke går ut og bekrefter en ny rute før vi kommer med en formell og offentlig lansering. Det har ikke skjedd ennå med Oslo-ruten, sier Taddei som legger til at selskapet årlig åpner rundt 100 nye ruter.

Samarbeider med Norwegian

Han vil ikke si noe om selskapet har ytterligere planer på Gardermoen. I motsetning til dets tøffeste konkurrent, Ryanair, flyr EasyJet på de sentrale hovedflyplassene i Europa.

Selskapet har bygd seg kraftig opp i København, og har også startet en opptrapping i det svenske markedet.

EasyJet har nettopp inngått et samarbeid med Norwegian som gjør at Norwegians langdistanseruter kan selges via EasyJet. Dette gjør det mulig for EasyJets kunder å bestille videreforbindelser til Norwegians langdistansenettverk i én og samme transaksjon.

Direkte fra Kiev til Oslo

Ukraine International Airways (UIA) har fått godkjent sin rutesøknad med fire ukentlige avganger mellom Kiev og Oslo fra sommersesongen starter i slutten av mars. Selskapet starter ruten til våren.

– Vi kan bekrefte dette, sier pressemedarbeider Vitalii Kotovych i UIA.

UIA vil bli alene på ruten ettersom Norwegian har trukket seg ut. Eksakte flytider vil komme når selskapet har bestemt seg for hvilke fly som skal brukes på ruten.

UIA er det flaggbærende selskapet i Ukraina og har økt sin satsing på Skandinavia det siste året. Landets største selskap har allerede rute til Stockholm, og satser også på å etablere rute til København til våren.

I tillegg til sitt europeiske nettverk, har UIA også ruter til Asia, Afrika og Nord-Amerika.

Hard satsing på Polen

Fra våren blir det trangere i luftrommet mellom Polen og Norge. I dag operer både Norwegian, irske Ryanair og ungarske WizzAir et tett trafikkprogram mellom våre land.

Nå melder både SAS og dets alliansepartner LOT at de starter ruter mellom Gardermoen og Warszawa. LOT ga opp en tilsvarende rute for noen år siden på grunn av manglende lønnsomhet.

Nå er LOT tilbake for fullt, og satser på to daglige avganger i hver retning. SAS på sin side har en litt mindre ambisisøs satsing og har lagt opp til tre ukentlige rundturer.

SAS har også varslet nye ruter fra Oslo til greske Tessaloniki, Praha og Genève, i tillegg til økt frekvens til Athen.

I tillegg åpnes en ny direkterute mellom Oslo og Aarhus, som en del av SAS’ storsatsing på Aarhus Airport.