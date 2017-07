Selv om Oslo Lufthavn disponerer 18500 parkeringsplasser på Gardermoen, har stor pågang denne sommeren gjort at grensen nærmer seg fullt på alle disponible parkeringsplasser.

– Vi oppfordrer de reisende til å bruke kollektivtransport til og fra Oslo Lufthavn i de to sommerukene vi har foran oss, da vi ikke lenger kan garantere tilgjengelige parkeringsplasser, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein i en pressemelding torsdag formiddag.

Situasjonen er den samme hos de andre parkeringsplassene:

– Dessverre, helt fullt her også - i alle fall frem til tirsdag, sier resepsjonssjef Anine Svendsen på Dalen parkering.

Garanterer ikke lenger P-plass

Oslo Lufthavn har til nå hatt en garanti der folk er sikret parkeringsplass, uansett reisetidspunkt. Det har også hjulpet godt på situasjonen at flyplassen har en av Europas høyste kollektivandeler for hovedflyplasser.

Nå gjelder ikke garantien om p-plass lenger og Vangstein sier at det flere grunner til at situasjonen er blitt slik:

– Det er flere reisende med fly i år enn tidligere år, samtidig som vi har færre parkeringsplasser tilgjengelig enn i fjor. Dessuten er det foretatt større anleggsarbeider på jernbanen. Arbeidet startet 24. juni og vil vare til 6. august. Dette har ført til at flere togruter til og fra Oslo Lufthavn er innstilt og vi opplever at flere reisende har valgt biltransport til lufthavnen, sier Vangstein.

Trangt inntil slutten av juli

Til tross for anleggsarbeidene på jernbanen går det tog til og fra Oslo Lufthavn flere ganger i timen, både NSB og Flytoget har faste ruter. I tillegg går flybussene og rutebussene som normalt.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende, men ønsker å være tidlig ute slik at man ikke kommer til Oslo Lufthavn uten å få tak i parkeringsplass. Ønsker man likevel å parkere, anbefaler vi at man forhåndsbestiller parkeringsplass på parkering.avinor.no slik at man sikrer seg plass før man ankommer.

– Slik det ser ut nå regner vi med at de verste utfordringene gir seg innen utgangen av juli, men inntil da håper vi de reisende ser på alternative transportløsninger før de skal ut og fly i sommer, sier Vangstein.