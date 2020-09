Petroleumstilsynet: Melkøya-brannen en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie

Petroleumstilsynet sier brannen på Melkøya utenfor Hammerfest mandag er en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie, ifølge NRK.

Det brant i en turbin i Equinors produksjonsanlegg for gass på Melkøya utenfor Hammerfest mandag. Petroleumstilsynet omtaler hendelsen som en av de mest alvorlige i norsk petroleumshistorie. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

– En brann av dette omfanget er alvorlig, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet til kanalen.

Brannen startet i en turbin på Equinors produksjonsanlegg på øya mandag ettermiddag og ble slukket sent på kvelden. Nå blir det gransking av hendelsen.

– Nå gikk det bra med folkene, men det har antakeligvis et stort potensial for å kunne gi et stort økonomisk tap og tap av store verdier.

Det er fortsatt uklart hvor lenge anlegget vil være nedstengt. Årsaken er heller ikke kjent.

Equinor ble tirsdag informert om at både Petroleumstilsynet og politiet vil granske og etterforske saken.

– Vi stiller de ressursene vi har tilgjengelig for å bidra med den informasjonen de har behov for i gransking- og etterforskningsarbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver Eskil Eriksen.

Equinor vil også gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

