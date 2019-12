Svensk flyskam biter ikke på SAS

Saken oppdateres.

Det kommer frem i regnskapstallene for fjerde kvartal og dermed hele regnskapsåret fra det svenskdanske flyselskapet.

SAS hadde inntekter på 46,7 milliarder svenske kroner i løpet av året, som er en vekst på 4,5 prosent fra året før.

Likevel er ikke SAS-sjef Rickard Gustafson helt fornøyd.

– SAS’ årsresultat er ikke tilfredsstillende, og betydelig lavere enn forrige år, på grunn av motvind fra høyere drivstoffkostnader, ufordelaktige valutabevegelser og en streik. Til tross for disse utfordringene førte SAS’ attraktive tjenester og effektiviseringer i driften sammen med redusert kapasitet i markedet, spesielt i fjerdekvartal, til et positivt resultat for regnskapsåret 2019, skriver han i pressemeldingen.

Overskuddet på 786 millioner kroner er en nedgang på 63 prosent fra rekordåret som ble avsluttet på denne tiden i fjor.

Da kunne selskapet melde om rekordsterke 2 milliarder kroner i resultat før skatt, og delte ut 100 millioner kroner til de ansatte.

Svensk flyskam?

I Sverige faller nå den samlede passasjertrafikken i luften, ifølge tall fra den svenske flyplasseieren Swedavia. Fallet er på rundt halvannen million passasjerer hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer cirka fire prosent.

I Danmark har veksten flatet helt ut, mens Avinor kan melde om fortsatt svak vekst i Norge.

Rundt én million færre passasjerer var innom Stockholms hovedflyplass Arlanda i årets første ti måneder, sammenlignet med tilsvarende timånedersperiode i fjor.

Swedavia oppgir ikke tall for strekninger, men fall både på Arlanda og i Göteborg

Ifølge en fersk rapport fra svenske Transportstyrelsen tar det minimum 2 timer og 50 minutter fra Stockholm sentrum til Göteborg sentrum med fly. Det hurtigste toget bruker tre timer og 10 minutter på de 450 kilometerne. Å kjøre bil tar rundt fem timer.

Dermed er toget en reell konkurrent til fly på denne strekningen, ifølge rapporten.

Toget har i tillegg vært punktligere enn flyet mellom de to byene, ifølge Göteborgs-Posten.

Fryktet tap, måtte sende ut varsel

For tre måneder siden opplyste SAS om at det ville bli «utfordrende» å oppnå et overskudd for året som helhet. Men 8. november år sendte selskapet ut et såkalt resultatvarsel. Der ble forventningene snudd fra minus til 700–800 millioner svenske kroner i pluss.

– Til tross for et utfordrende år er vi fornøyd med en sterk utvikling på tvers av driften gjennom de siste månedene av regnskapsåret 2019. Vi motiveres av en forbedret balanse i tilbud og etterspørsel i Skandinavia, uttalte SAS-sjef Rickard Gustafson i varselet.

SAS har de siste årene hatt avvikende regnskapsår, som går fra november til oktober. Fjerdekvartal er dermed perioden august til oktober.