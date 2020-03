Norwegian-aksjen rett til værs etter en times børspause

Få minutter etter åpning var hovedindeksen på Oslo Børs opp over 5 prosent, og der ble den liggende den første timen.

Rett før børsåpning kom meldingen fra Norges Bank om at styringsrenten skal ned enda mer – med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent.

Torsdag gikk sentralbanken ut og sa den vurderer å gripe inn i valutamarkedet, etter at den norske kronen kollapset. Siden har kronen styrket seg med over én krone, men er fortsatt rekordsvak, skriver E24.

Børspause for Norwegian-aksjen

Ved åpning ble det utløst børspause for Norwegian-aksjen etter store kursutslag. Omstendighetene rundt prisingen av aksjen undersøkes, heter det i en børsmelding.

Først kl. 10 var handelen i gang. Da spratt Norwegian-aksjen opp med 28 prosent, før den raskt justerte seg ned til rundt 15 prosent.

Det skjer etter at regjeringen torsdag kveld kunngjorde en krisepakke til luftfarten på seks milliarder kroner i lånegarantier.

Rundt halvparten kan gå til Norwegian dersom flyselskapet klarer å innfri en rekke krav om økt egenkapital og rentelettelser fra sine kreditorer.

Det tror imidlertid ikke DNB at Norwegian vil klare. DNBs analytiker Ole Martin Westgaard skriver i en analyse som Dagens Næringsliv gjengir, at pakken trolig er for liten at vilkårene er umulig å innfri.

«Vi mener risikoen for konkurs har økt betydelig og venter at aksjen vil handle ned på kunngjøringen», var Westgaards vurdering torsdag kveld.

Oppgang for de store

Den Oslo-noterte SAS-aksjen var opp 6,39 prosent rett før kl. 10.

Slik var bildet for noen av de største selskapene på Oslo Børs etter ti minutters handel:

Equinor: opp 6,79 prosent

DNB: opp 3 prosent

Telenor: opp 2,45 prosent

NEL: opp 7,98 prosent

Mowi: opp 8 prosent

Aker Solutions: opp 8,61 prosent

Kraftige børshopp i Asia

På ukens siste dag er det en positiv utvikling i det asiatiske markedet, der flere av de største børsene har klatret i løpet av de tidlige morgentimene. Hongkong-børsen har steget mer enn fire prosent, mens Seoul-børsen har skutt opp mer enn syv prosent.

– Høyere oljepris, samt positive impulser fra USA og Europa, bidro til oppgang i Asia i natt, kommenterer analytiker Roger Berntsen i Nordnet.

Torsdag endte med en liten opptur på Wall Street, godt hjulpet av teknologi- og oljeaksjer. De tre toneangivende indeksene i snitt klatret 1,2 prosent.

Internasjonale krisegrep

Det har vært en svingete uke for verdens børser, mens utbruddet av koronaviruset preger globale markeder og økonomier.

Hovedindeksen på Oslo Børs startet uken med en nedgang på mer enn 5 prosent mandag, og har siden både klatret og falt tilbake de påfølgende dagene.

Samtidig har både Stortinget og regjeringen, i tillegg til Norges Bank, varslet og innført en rekke tiltak i møte med ringvirkningene av virusutbruddet.

En rekke myndigheter verden over har også tatt krisegrep. Både i form av rentekutt fra sentralbanker (deriblant i USA, Storbritannia, Kina, Australia, Canada og Island), og ved andre stimulitiltak.