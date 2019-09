Oljeprisen opp nesten 15 prosent etter droneangrepet

Prisoppgangen på 14,6 prosent startet med en gang markedene åpnet natt til mandag. Etter en kort periode ned en pris på nesten 72 dollar fatet for nordsjøolje, falt prisene noe tilbake og lå lenge rundt et nivå på 66 dollar. Mot slutten av handelsdagen på de amerikanske børsene steg prisen på nytt og endte på 69,02 amerikanske dollar per fat, opp nesten 9 dollar fatet fra sluttkursen fredag.

Dette er den største prosentvise prisøkningen som er registrert, i alle fall siden 1988, skriver nyhetsbyrået Reuters. Over to millioner future-kontrakter ble inngått i løpet av dagen, også det en ny rekord.

Også for den amerikansk lettoljen WTI endte dagen med markant oppgang på 14,7 prosent. Prisen for et fat da børsene på Wall Street stengte var 62,90 dollar, opp 8 dollar fra åpningen.

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, har tvunget landet til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).