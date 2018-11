Nytt nederlag for Hydro i Brasil

Avgjørelsen kom tirsdag fra en føderal domstol, som har vurdert Hydros ønske om at to helt kritiske forbud mot Hydros Alunorte-anlegg skulle oppheves, skriver Dagens Næringsliv. Det gjelder forbudet mot å produsere mer enn halvparten av full produksjon og forbudet mot å ta i bruk det nyeste av to rødslamdeponier, det såkalte DRS2-deponiet.

Den føderale domstolen kom til at begge forbudene må opprettholdes, ifølge en melding fra det føderale statsadvokatkontoret, Ministério Público.

Tirsdagens avgjørelse er nok et nederlag for Hydro, som siden februar har brukt alle midler for å forsøke å snu en dom fra en lokal domstol, som har fastsatt produksjonsforbudet.

Hydro er parallelt med denne rettsprosessen i forhandlingsrunder med brasilianske myndigheter og har gått til motsøksmål. Erik Brynhildsbakken, assisterende kommunikasjonsdirektør i Hydro, har følgende kommentar til den siste avgjørelsen.

– Dette er del av den formelle rettsprosessen, der en føderal dommer har ratifisert en tidligere kjennelse fra et lavere nivå. Dette er et prosessuelt steg som retten må ta i forkant av en videre behandling av saken.