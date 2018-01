Han vil motta 18 måneders lønnsvederlag etter sin fratreden.

– Hvorfor går du av som konsernsjef?

– Jeg har vært konsernsjef i 18 år. Nå har det vært en god og ryddig diskusjon med styreleder Anette Olsen, og vi er enige om dette. Jeg vil takke styret, ansatte og forretningsforbindelser for et utmerket forhold gjennom 18 år, sier Bjørkavåg.

Han sier diskusjonen om å fratre startet rett etter nyttår.

– Er dette knyttet til dine uttalelser i november i fjor?

– Ikke fra min side. Konsernsjefer bør ha et perspektiv på fem år frem i tid. Når man begynner å tvile på det, er det bedre at man har gode samtaler med sin styreleder, og at det går fort.

Styreleder Anette Olsen i NHST Group tok avstand fra Bjørkavågs uttalelser da han utfordret Hanne Skartveit i VG på en IQ-test, padletur og evne til gode formuleringer.

– Er det tilfeldig at dette skjer kort tid etter dine kontroversielle uttalelser i november?

– Det handler ikke om det fra min side, men det var en vekker for meg, det som da skjedde. Utover det har det ikke påvirket min mening om mine kapabiliteter som konsernsjef. Men det er klart jeg husker det.

Bjørkavåg: Vil «savne kanoturene i Texas»

Konsernsjefen skal fortsette frem til 1. februar.

– Når jeg er ferdig her, vil jeg tenke meg grundig om for hva jeg skal gjøre videre.

Kort tid etter at Aftenposten har snakket med ham, får han et jobbtilbud i et av selskapene til investor Erik Must, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er spennende for meg. Jeg vil etter hvert finne ut og reflektere over hvilke prosjekter jeg skal jobbe med i selskapet, sier han til Dagens Næringsliv.

Dette bekrefter senere Bjørkavåg i en e-post til Aftenposten.

– Du har vært konsernsjef i 18 år. Hva føler du nå som du skal fratre?

– Jeg føler inderlig en høy grad av takknemlighet overfor alle ansatte, styremedlemmer og forretningsforbindelser jeg har fått jobbe med i disse 18 årene. Den tøffeste perioden var under finanskrisen, da annonseinntektene plutselig ble borte. 30 prosent av businessen forsvant på 14 dager. Krisen blåste over raskere enn jeg fryktet, sier han til Aftenposten og legger til:

– I 18 år har jeg hatt det fantastisk gøy hver dag på jobb, med masse høydepunkter. Jeg kommer nok til å savne kanoturene i Texas, sier Bjørkavåg og legger til at det er med «et snev av selvironi».

Konsernsjefens «gutta boys»-kommentar vekker sterke reaksjoner: – Pinlig og flaut

«God og grundig prosess»

Styreleder Anette Olsen i NHST Group, ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som førte til at diskusjonene med Bjørkavåg startet.

– Har Bjørkavågs fratreden noe med hans kontroversielle uttalelser i november å gjøre?

– Jeg kan si at dette har vært en god og grundig prosess i styret, også med Bjørkavåg, som har ført frem til at han nå fratrer sin stilling, sier Olsen til Aftenposten.

– Når startet denne prosessen?

– Dette har vært en prosess over tid, uten at jeg har lyst til å gå nærmere inn på det.

– Hvorfor gikk dere i gang med en slik prosess?

– Det har vært en totalvurdering, som dreier seg om summen av de utfordringene vi står oppe i og hvordan vi skal stake ut kursen videre. Jeg ønsker ikke å gå mer i detalj på det.

– Når dere nå går i gang med å finne en ny konsernsjef, gjør dere noen tanker om hvilket kjønn vedkommende bør ha?

– Vi skal ha en god diskusjon om stillingsbeskrivelsen og også nødvendige kvalifikasjoner for så å starte den prosessen. Her er vi selvfølgelig opptatt av å finne den best kvalifiserte personen vi kan, uavhengig av kjønn.

Inviterte på te og scones

Bjørkavåg kom i søkelyset i fjor høst etter en kommentar til VGs nyhetsredaktør Hanne Skartveit. Skartveit gikk ut i DN og kritiserte «gutta boys»-kulturen i norsk mediebransje.

Bjørkavåg ble intervjuet i saken og fikk mye kritikk da han svarte med å utfordre Skartveit til en IQ-test, padletur eller evne til gode formuleringer.

Etter at den kommentaren fikk mange til å reagere, la han seg flat:

– Jeg svarte som sant var når det gjelder kjønnsfordelingen i konsernledelsen. Det er et faktum som jeg står for. Når det gjelder utfordringen til Skartveit, så ble det helt feil. Jeg skulle heller ha invitert henne på scones og te og hørt på hennes meninger, sa Bjørkavåg til Aftenposten den gangen.

Invitasjonen på scones og te utløste en ny bølge av reaksjoner, og 9. november holdt NHST et ekstraordinært styremøte. Da ble konklusjonen at Bjørkavåg skulle bli sittende som konserndirektør. Nå, to måneder senere, fratrer han altså stillingen sin.