Den styrtrike, canadiske Beaudoin-Bombardier-familien, etterkommere av mannen som oppfant snøscooteren, inngikk i oktober en avtale om å la Airbus kjøpe seg inn i produksjonen av 100–150-seters jetfly.

Europeiske Airbus tar i første omgang 51 prosent, men har mulighet til å sluke alt.

Kort tid etter ble det kjent at amerikanske Boeing jobber iherdig med å overbevise brasilianske myndigheter og militæret om å slippe inn på eiersiden i Embraer, som Aftenposten besøkte i forrige uke.

Embraer og Bombardier er omtrent like harde konkurrenter innenfor markedet for regionale jetfly som Airbus og Boeing rivaliserer i markedet for større flytyper.

– Embraer gikk fra å konkurrere mot et skadeskutt Bombardier til å konkurrere mot en frisk og ekstremt konkurransedyktig enhet i Airbus, sier analytiker Carter Copeland i Melius Research til Bloomberg.

Jason Reed, Reuters, NTB scanpix

Det neste slaget i luften

De to store har forlengst lagt vekk produksjon av de mindre modellene, og konsentrerer seg nå om fly med kapasitet på minst 150 passasjerer.

Airbus og Boeing begrunner overfor Aftenposten sammenslåingene med synergier innenfor teknologi, innkjøp og produksjon, samt behovet for å kunne tilby hele spekteret av passasjerfly.

Men fra øst vokser det frem nye trusler, som de vestlige hittil har klart å stagge med forbedrede jetmotorer, mer effektive vinger og lettere flykropper.

Reuters anslår at disse forbedringene er nok til å holde russiske og kinesiske konkurrenter på avstand i 10–15 år til.

Derfor starter de vestlige flyprodusentene nå forberedelsene på det kommende slaget: Konkurranse fra Comac i Kina og Irkut/Sukhoi i Russland.

– Den viktigste hensikten med Comac er å redusere avhengigheten av Boeing- og Airbus-fly i Kinas innenlandstrafikk. Men supermakten i øst har også ambisjoner om å innta luftrommet utenfor egne grenser, skriver britiske The Telegraph.

Trump la på 300 prosent toll

De vestlige flyfabrikantene har imidlertid allerede nok å hanskes med på mer hjemlige trakter:

Da canadiske Bombardier skulle selge CSeries-maskiner (tar inntil 160 passasjerer) til det amerikanske flyselskapet Delta, ble handelen pålagt diverse skatter på skyhøye 300 prosent fra Trump-administrasjonen.

Bakgrunnen for den svært spesifikke skatten var at president Donald Trumps handelsdepartement og flyprodusenten Boeing mente at Bombardier-flyene ble solgt til Delta til under kostpris.

Ints Kalnins, Reuters, NTB scanpix

– Dette ser ut som en tvilsom avtale mellom to konkurrenter med tung statsstøtte med det formål å omgå beslutningen til amerikanske myndigheter, kommenterte Boeing, ifølge Reuters.

Saken endte med at Den amerikanske kommisjonen for internasjonal handel avviste skattene, ettersom den mente at import av disse maskinene ikke skadet amerikansk industri.

En kilde i Boeing forteller Aftenposten at selskapet er skuffet, men presiserer at avgjørelsen bare omfatter ett spesifikt salg.

Håper å være i mål før juli

Både Boeing og Embraers toppsjefer sier til Aftenposten at de ikke må inngå dette samarbeidet.

ROOSEVELT CASSIO / X03507

– Dette er et godt strategisk valg og en naturlig utvikling for at Embraer kan vokse raskere, sier konsernsjef i Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva.

– Kommer vi ikke i mål, endres ikke vår strategi, opplyser Dennis Muilenburg, styreleder og konsernsjef i Boeing.