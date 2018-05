Bompenge-stiftelsen brukte en halv million på å dele ut null kroner. Nå blir den trolig nedlagt.

I november i fjor skrev BT om bompenge-stiftelsen «Selskapet til fremme av kommunikasjonene i Bergen og byens naturlige oppland». Opprinnelig ble den dannet for å bidra med tilskudd for å bedre kommunikasjonene i Bergen og omegn. I årene mellom 2011 og 2016 har den ikke delt ut midler.

For å administrere stiftelsen med det minimale aktivitetsnivået, fikk forretningsfører BT Signaal (tidligere Bro- og Tunnelselskapet AS, journ.mrk.) over 450.000 kroner. Ifølge papirer fra Stiftelsestilsynet er beløpet, inkludert 2017, steget til 512.500 kroner.