14 timer på overtid kom LO, YS og NHO til enighet i meglingen om årets lønnsoppgjør i privat sektor.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst. Denne rammen vil i all hovedsak også gjelde for de kommende oppgjørene i LO-/NHO-områdene, og både organiserte og uorganiserte i bransjer i andre bransjer.