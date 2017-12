Jobbekspertene: Pensjonen blir kanskje ikke så høy som du tror

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei. Det er alltid interessant å lese ditt pensjons-stoff, men det bør tydeliggjøres at 66 %-regelen i Staten gjelder kun det aller første pensjonsåret; deretter avspises pensjonsreguleringen med 0,75 % av lønnsutviklingen årlig. Hvis vi regner med at lønnsutviklingen følger prisutviklingen (de siste par år har faktisk lønnsutviklingen ligget under), vil realverdien av pensjonen (den vi lever av) ligge under 60 % allerede etter 10 år. Og siden median-levetiden i Norge er på vei mot 90 år, vil den forventede realverdien av statspensjonen etter hvert nærme seg 50 %. Dette underkommuniseres fra Statens pensjonskasse; det kan derfor være fint at andre nevner det.