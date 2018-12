«Det er mange som tenker kvalitet, sunnhet og lignende når de handler. Det har vi gjort enklere for dem med appen Peiling som viser innhold, allergener og merkeordninger for norske dagligvarer.»

Slik lanserte Forbrukerrådets direktør Randi Flesland og daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) prestisjeprosjektet «Sjekk Dagligvarer» og appen «Peiling» i fjor.

Men etter knappe to år og mer enn 7 millioner skattekroner ble appen lagt ned uken før jul.

– Veldig, veldig dumt

Det synes Ranveig Martinsen, som har cøliaki, er veldig synd.

– Jeg bruker appen nesten daglig til å sjekke matvarer for allergener. Det er vanskelig å forstå alle disse innholdsfortegnelsene, og det kan være skjult gluten som er vanskelig å oppdage. I appen kunne man huke av hvilke allergener man ikke tåler, så fikk man automatisk opp advarsler med de matvarene man ikke bør kjøpe, forteller hun.

Hun forteller at appen gjorde livet med cøliaki langt enklere.

– Det var et godt hjelpemiddel, og jeg synes det er veldig, veldig dumt at den er lagt ned. For ungene er det veldig greit å få tydelige svar på denne måten, sier hun.

Martinsen får støtte av LHL Astma og Allergi (se lenger ned i saken).

Mangelfull fra første dag

Appen Peiling var todelt. Brukeren kunne skanne strekkoden på en matvare og bli varslet om allergener og annet innhold i varen. I tillegg ga den informasjon om pris og tilgjengelighet i butikker i nærheten.

Men allerede kvelden før lansering ble Flesland varslet om at prissammenligningstjenesten i appen hadde store svakheter.

Fersk fisk, kjøtt, frukt og grønt solgt i løsvekt var ikke med.

Butikkjedenes egne merkevarer, som First Price, Änglamark og Nordfjord, var heller ikke med.

Tjenesten viste ikke oppdaterte priser, men gjenga gjennomsnittsprisen fra forrige uke.

Eksperter kom raskt på banen og ba Forbrukerrådet trekke hele tjenesten.

Aftenposten argumenterte på lederplass for å legge ned tjenesten allerede to uker etter lanseringen.

Skulle utvikles og forbedres

Allerede i mai i år, ni måneder etter lansering, ble det kjent at prissammenligningstjenesten i appen ble lagt ned.

Flesland understreket den gang «datagrunnlaget fra bransjen pr. i dag har mangler som gjør at Forbrukerrådet ikke kan levere en fullverdig tjeneste.»

– Med denne beslutningen kan vi nå rette innsatsen mot å utvikle og forbedre tjenesten Peiling, som gir forbrukerne mulighet til å orientere seg om ingredienser og næringsinnhold i dagligvarer, allergener og hvor varen selges, sa Flesland den gang.

Stanset av regjeringen

Men heller ikke dette ble altså særlig langlivet.

Bransjeavisen Dagligvarehandelen skrev i oktober at Regjeringen foreslo å legge ned Peiling og avvikle dagligvarekjedenes plikt til å rapportere inn opplysninger om dagligvarer.

– Vår vurdering er at dette er en forhastet beslutning, svarte fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet til avisen.

Han erkjente at arbeidet med portalen ble mer tidkrevende og komplisert enn antatt. Men han mente likevel at tjenesten hadde stort potensial og fremtidig nytteverdi.

Forbrukerrådet skriver på sine nettsider at tjenesten er lagt ned fordi «det ikke er bevilget penger til videre arbeid i statsbudsjettet for 2019 og fordi rapporteringsplikten for dagligvarekjedene er avviklet. Forbrukerrådet hadde håpet å kunne videreutvikle dagligvaretjenesten, men har forståelse for vedtaket».

Flertallet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget bemerket i forbindelse med budsjettarbeidet at «spørsmålet om digital informasjon til forbrukerne må bli gjenstand for en ny vurdering på et senere tidspunkt» dersom det ikke kommer på plass nye, digitale løsninger, utviklet uten midler fra det offentlige.

Nyttig for mange med og uten allergi

Generalsekretær Helle Grøttum i LHL astma- og allergi sier appen ble mye brukt blant deres medlemmer.

– Jeg er ofte rundt og underviser helsepersonell og de som tar kokk- og servitørutdanning, og da tipser jeg alltid om Peiling. Én ting er om du har allergi selv, men behovet er minst like stort om du innimellom skal lage mat for folk med allergi. Folk som jobber i barnehager, skolefritidsordninger, eldreomsorgen, restauranter og serveringsbransjen har virkelig bruk for en slik tjeneste, sier Grøttum til Aftenposten.

LHL Astma og Allergi

Forgjenger ble også lagt ned

Appens store fordeler var at opplysningene kom direkte fra produsentene og at den ble driftet av Forbrukerrådet, som er et uavhengig organ.

– Derfor anså jeg denne tjenesten som veldig trygg.

– Mange vil tenke at man kan sjekke emballasjen?

– Jo, men emballasjen kan være ganske krevende. Det kan være gullskrift på grønn bakgrunn, det er veldig mange forskjellige språk, og det er uklart for mange hva som egentlig er et allergen. Med en app er det mye kjappere og enklere, sier Grøttum.

Hun forteller at det for noen år siden ble lansert en lignende app som het «Check content».

– Den fungerte, men dataene kom ikke fra produsentene. Dessuten ble den lagt ned da Peiling ble lansert, sier Grøttum.

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug (H) skriver i en e-post at nytteverdien ikke står i forhold til kostnadene ved å videreføre den.

– Peiling er en del av Dagligvareportalen, som har sin bakgrunn i et anmodningsvedtak fra Stortinget om å etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer.

- I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble arbeidet med et prissammenligningsverktøy i Dagligvareportalen avviklet. Det har ikke vært mulig å utvikle et godt prisverktøy for brukerne gjennom de tre årene Forbrukerrådet har arbeidet med dette. Peiling er en annen del av dagligvareportalen som gir forbrukerne annen informasjon om en vare utenom pris, skriver Skaug.

Ikke første, statlige app-flopp

