Store svingninger på New York-børsen

Etter et fall på 2,2 prosent i åpningsminuttet 15.30, begynte Dow Jones-indeksen å hente seg inn. Etter 20 minutter hadde nedgangen blitt snudd til en oppgang på over 1 prosent.

Så langt har det vært store svingninger på New York-børsene tirsdag.

Klokken 17 hadde Dow Jones-indeksen gått ned rundt 0,3 prosent. Nasdaq-indeksen hadde gått ned 0,16 prosent. New York-børsen stenger klokken 22.00.

Som følge av den kraftige nedturen på børser i Asia og Europa, forventer de amerikanske børsene nok en rød dag, melder en rekke amerikanske medier som nyhetsbyrået AP.

Største børsfall siden 2011 for Dow Jones

Bakgrunnen er at handler i såkalte futures på Dow Jones-indeksen indikerer at det ligger an til at tirsdag blir den tredje dagen på rad med tap, skriver Reuters.

Terminkontraktene på de mest sentrale amerikanske indeksene viser også at fallet vil fortsette.

Det hele startet med børsfall fredag. Dette ble fulgt mandag fulgt opp med største prosentmessige fallet siden 2011 for Dow Jones.

Oslo Børs falt kraftig

Oslo Børs lå lenge an til å falle med over 3 prosent tirsdag, men hovedindeksen hentet seg noe inn og endte med et fall på 2,27 prosent til 791,79 poeng.

Gjennom dagen var det store svingninger. Tidlig falt Oslo Børs drøye fire prosent, men hentet seg noe inn. Tirsdag ble likevel den verste dagen på Oslo Børs siden 27. juni 2016, skriver E24.

Norwegian, BWLPG og Grieg Seafood er blant de største taperne, skriver Dagens Næringsliv.

Europa fulgte opp

Børsene i andre europeiske hovedsteder åpnet tirsdag ned etter de kraftige aksjefallene i USA og Asia mandag kveld og natt til tirsdag.

BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Aksjekursene falt mellom 3 og 4 prosent da børsene åpnet i London, Paris og Frankfurt. Etter noen timer hadde utviklingen moderert seg litt, og de fleste børsene hadde tatt seg noe opp igjen.