Oljefondets sjef Yngve Slyngstad hadde én dårlig og én god melding onsdag:

Den dårlige: Et svært svakt aksjemarked i siste kvartal gjorde at Oljefondet fikk en avkastning på minus 6,1 prosent i fjor.

Den gode: Mer enn det tapte er gjenvunnet ved rakettvekst på rundt 8 prosent i fondet hittil i år.

Tapet var 485 milliarder kroner i fjor. Dette er i stor grad papirtap ved at fondets aksjer sank i verdi frem mot årsskiftet.

Bare i finanskrisen i 2008 tapte fondet mer, nemlig 633 milliarder kroner.

Fakta: Oljefondet i 2018 Fondets verdi ved utgangen av året var 8256 milliarder kroner. Det tilsvarer drøyt 1,5 millioner kroner pr. liten og stor nordmann. Onsdag ettermiddag var fondets verdi nær 8800 milliarder kroner. Fondets aksjer fikk en avkastning på minus 9,5 prosent i fjor. Verdien av aksjene var 5477 milliarder. Rentepapirene ga 0,6 prosent i avkastning. Verdi: 2533 milliarder kroner. Investeringer i eiendom utenom børs hadde en avkastning på 7,5 prosent. Verdien: 246 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Microsoft er fondets største enkeltinvestering i aksjer med 64,7 milliarder kroner. De to neste på listen er Apple og Alphabet (Googles eierselskap).

Det svinger i fondet

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen la frem 2018- resultatene onsdag formiddag.

Budskapet var at svingninger er noe fondet må leve med. Hverken folk flest, Stortinget eller Finansdepartementet har grunn til å bekymre seg.

– Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi av fondet i 2018 var 800 milliarder kroner, sier Slyngstad.

Til sammenligning er årets statsbudsjett 1350 milliarder kroner.

Har hentet inn alt i 2019

For å mildne det dystre 2018-budskapet forteller Slyngstad om den gode utviklingen hittil i år.

– I løpet av de to første månedene i år har markedene kommet svært raskt tilbake, sier han.

Aksjemarkedet har hatt en avkastning på omtrent 11 prosent.

– Det betyr at fondet har hatt en avkastning på 8 prosent hittil i år og en full innhenting av det svake resultatet i fjor, sier Slyngstad.

Sjelden det er så svakt

Til sammenligning hadde fondet en årlig gjennomsnittlig avkastning på 6,0 prosent etter kostnader i årene 1998–2017. Bare fire ganger tidligere har fondet hatt negativ avkastning. Forrige gang var i 2011.

Det svake resultatet i fjor etterfulgte en superavkastning på 13,7 prosent i 2017. Det var fondets tredje beste resultat noensinne.

Kjøpte aksjer på bunn

I 2017 ga Stortinget klarsignal til at aksjeandelen i fondet skal opp fra 60 til 70 prosent. Det svært svake aksjemarkedet i siste kvartal i fjor gjorde isolert sett at aksjeandelen i fondet skrumpet. Aksjene ble mindre verdt og andelen sank.

Fondet benyttet anledningen til å kjøpe på bunn.

– Fondet nettokjøpte aksjer for 185 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018, sier Slyngstad.

Disse store kjøpene av nye aksjer gjorde at aksjeandelen i fondet bare falt litt gjennom siste kvartal, til tross for at aksjemarkedet falt kraftig.

Historien gjentar seg

Etter årsskiftet har den sterke oppgangen i aksjemarkedene gjort at aksjer nå utgjør 70 prosent av fondet samlede verdi. Oljefondet er fremme ved Stortingets mål.

Historien ser ut til å gjenta seg. I 2007 bestemte Stortinget at aksjeandelen skulle opp fra 40 til 60 prosent. Så kom finanskrisen i 2008 og sendte aksjemarkedet rett i kjelleren.

Med fullmakt fra Stortinget kunne Oljefondet også da kjøpe aksjer på billigsalg. I 2009 snudde markedene tilbake og ga fondet en rekordavkastning som hverken før eller siden er slått.

– Bare fremtiden vil vise om dette gjentar seg nå, sier Slyngstad.