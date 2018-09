– Det er uholdbart at et av Norges desidert største selskaper, som har alle forutsetninger for å rekruttere de beste kvinner til toppen i konsernledelsen ikke greier å ha en bedre kjønnsbalanse enn det de ser ut til å ha, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til NRK.

Helleland sier hun forventer at Telenor utarbeider planer og strategier for å få flere kvinnelige ledertalenter frem til toppen.

– Neste gang jeg treffer Sigve Brekke, kommer jeg til å si hva jeg mener om den negative utviklingen i selskapet, sier hun til kanalen.

Brekke ansetter tidligere Asia-medarbeidere

Når Berit Svendsen nå går av som administrerende direktør i Telenor Norge og sjef for Skandinavia, fordeles ansvaret på to av Sigve Brekkes tidligere Asia-medarbeidere:

Petter-Børre Furberg (51) er av styret i Telenor Norge utnevnt som ny administrerende direktør for Telenor Norge.

er av styret i Telenor Norge utnevnt som ny administrerende direktør for Telenor Norge. Morten Karlsen Sørby (59) skal være fungerende sjef for virksomheten i Skandinavia etter Svendsen.

– Holder ikke

Selskapets tillitsvalgte er ikke fornøyd med selskapets kjønnsbalanse.

– Mangfoldsledelse er tydeligvis ikke noe Telenor kan skryte av. Dette holder ikke i likestillingslandet Norge i 2018, konstaterer fagforeningen Negotias forbundsleder Monica Paulsen i en pressemelding.

– Har Telenor etter din mening gode kvinnelige kandidater som kunne overtatt etter Svendsen?

– Det burde vært prioritert av ledelsen å ha en langsiktig strategi på dette. Jeg anbefaler Telenor å jobbe for å få en bedre kjønnsbalanse blant kandidatene sine, sier Paulsen til Aftenposten.

Næringsministeren mener det er for få kvinnelige ledere

Telenors største eier, Nærings- og fiskeridepartementet, styrt av Torbjørn Røe Isaksen, vil ikke uttale seg om endringene i konsernledelsen.

– Jeg kommenterer ikke denne saken konkret, men det er en kjent sak for alle virksomheter at vi mener det er for få kvinnelige ledere i norske selskaper. Som eier forventer vi at styrene jobber systematisk med dette, sier Isaksen til DN.

Han bruker anledningen til å rose Svendsen.

– Det er en erfaren, profilert og dyktig næringslivsleder som nå forlater Telenor. Jeg er sikker på at vi kommer til å se Berit Svendsen i andre viktige stillinger og verv i fremtiden også, hvis hun selv ønsker det, sier han til avisen.

– Viktig med ledere som forstår teknologi

Berit Svendsen er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Siden hun begynte i Telenor i 1988, har hun jobbet som blant annet divisjonsdirektør for datatjenester, teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen.

President i fagorganisasjonen for ingeniører og teknologer, NITO, Trond Markussen, beskriver Berit Svendsen som en leder med god formidlingsevne og en rollemodell for å få flere kvinner inn i teknologiverdenen.

Markussen utfordrer nå telegiganten på å opprettholde kunnskap om teknologi i selskapet.

– Telenor er fundamentert på teknologi, de skal være et lokomotiv inn i fremtiden. Derfor er det viktig med ledere som lytter til teknologer og forstår teknologi, sier Markussen til Aftenposten, og legger til.

– Jeg forventer at Telenor prioriterer å beholde kunnskap om teknologi i bedriften.

Mener Telenor mister viktig kompetanse

Esben Smistad er konserntillitsvalgt for 1.000 organiserte i El og IT Forbundet i Telenor i Norge. I et intervju med E24 betegner han dette som en mørk dag i Telenors historie.

Han mener selskapet nå har mistet viktig kompetanse.

– Det er få som har så god erfaring som Berit, som har hatt ansvaret for en så bred produktportefølje som Berit. Vi er redde for at det kommer til å merkes når Berit nå går ut av selskapet, sier han til E24.

Har stort sett jobbet i Asia

Petter-Børre Furberg er utdannet siviløkonom ved NHH, og har siden han ble ansatt i Telenor i 2001 hatt ulike roller i Telenor i Asia. Inntil nylig har han vært sjef for konsernets virksomhet i Asia.

Med unntak av perioden 2007 −2010, da Furberg hadde ulike sjefsroller i Oslo, har han vært stasjonert i Asia. Der har han fungert i en rekke lederstillinger i blant annet Thailand, Myanmar og Bangladesh.

Ifølge kilder NRK har snakket med, har Sigve Brekke og Petter-Børre Furberg jobbet tett sammen i Asia, og har det som beskrives som et godt forhold. Furberg skal være godt likt internt og beskrives av flere som svært kompetent.

Sigve Brekke var sjef for Telenor Asia fra Fra 2008 til 2015.

Morten Karlsen Sørby (59) er utnevnt til fungerende sjef for virksomheten i Skandinavia etter Svendsen. Han var i en kort periode i 2015 øverste leder for Telenor i Asia. Siden da har han hatt ulike lederverv ved selskapets kontor i Oslo.

Sørby er utdannet regnskapsfører ved NHH.

Kan få nærmere 10 millioner i sluttpakke

Som konserndirektør i Telenor har Berit Svendsen krav på etterlønn. Sammen med aksjene hun eier, vil hun ifølge E24s beregninger få med seg en pakke på 9,9 millioner pluss opparbeidede pensjonsrettigheter.