Park i pengeknipe. Nå tikker klokken.





25.05.2023 15:43

Anne-Cath. Vestlys «Knerten» og «Mormor og de åtte ungene» skulle trekke mengder av nye turister til sørlandsbyen. Neste side (2) Forrige side (0) aftenposten-a-logo

Gigantprosjektet har trukket ut i tid og preges av pengemangel og konflikt. Neste side (3) Forrige side (1)

Konsekvensene kan bli store for kommunen som satset millioner av kroner på fornøyelsesparken. Neste side (4) Forrige side (2)

(Fædrelandsvennen)

– Vi synes det er trist.

Anne-Cath. Vestlys sønn, Jo, har ikke tidligere kommentert problemene rundt prosjektet han har jobbet med i over et tiår.

– Det er mye som må klaffe for at de får det til nå, sier han til Fædrelandsvennen.

Tilbake til februar 2020. Jo Vestly og broren Håkon står i skogkanten på et snødekt område utenfor sentrum.

De forteller at det som skal skje her er i moras ånd.

Etter over åtte år med mange og ulike planer har anleggsmaskinene endelig rullet inn.

– Vi er veldig stolte av å bli vertskommune for hele Norges mormor, sier ordfører Jan Kristensen.

Kommunen, nabokommunene, staten og private har spyttet mange titalls millioner inn i det som skal bli Lister-regionens nye, store trekkplaster for barnefamilier på ferie.

Det har blitt lokket med store besøkstall og inntekter.

«Knerten», «Lillebror», «Mormor og de åtte ungene». Nå skal de kjente figurene bli del av et museum og opplevelsespark.

Drivkraften bak og største eier, Ubostad-familien, har hatt suksess med spenstige satsinger før.

Undervannsrestauranten brødrene Gaute og Stig bygde i nabobygda har fått massiv omtale i norske og internasjonale medier, og skal snart få Michelin-stjerne.

Parkprosjektet har vært krevende, innrømmer Gaute Ubostad i skogen i Lyngdal.

– Men man sier jo at det du ikke dauer av, blir du sterkere av. Jeg synes det er kjempegøy å stå her i dag, sier han til lokalavisa.

Første del av parken skal åpne i 2021, blir det sagt dem som har møtt frem.

Ordfører Jan Kristensen (t.v.) sammen med brødrene Håkon og Jo Vestly da byggestarten ble markert vinteren 2020.

«Dialoger»

To år senere er det helt stille på området. Gravemaskinene og arbeiderne er borte. Investorer har trukket seg, og ubetalte regninger har tårnet seg. Ingen kan si når dørene åpnes. Eller om de i det hele tatt gjør det.

– Ingen ting er bedre enn en fin reportasje i Fædrelandsvennen for å tiltrekke oss nye investorer.

Vidar Torsøe retter blikket mot journalisten og smiler. Den tidligere rådmannen i Farsund er hyret inn for å forsøke å få skuta på rett kjøl – og hente inn mer kapital.

– Vi har dialoger som går, sier Torsøe.

– Med hvem da?

– Det vil jeg ikke si, sier Torsøe.

– Men det er klart, det er aldri lett å få investorer midt i noe, sier han.

Vidar Torsøe har fått en utfordrende jobb.

En ny fylkesfinansiert sykkelsti slynger seg langs veien frem til den brått stopper ved innkjørselen inn til et stort gruslagt område. Et par bygg er ferdige, ellers slår nakne betongvegger og grunnmurer mot oss.

Over 100 millioner kroner er brukt så langt. Godt over halvparten kommer fra det offentlige.

På toppen av en kolle ligger en futuristisk, stjerneformet eventyrborg og skuer ut over byen.

– Det er ikke noe tullebygg, det er ordentlig , sier Torsøe.

Han låser opp glassdøra til museet som skal hylle Norges største barnebokforfatter.

En stor vegg av gamle radioer står i den ene fløyen. NRKs «barnetimen for de minste» stoppet sendingene for lengst, men her skal de kunne høres på nytt med stemmen til Anne-Cath. Vestly.

I en stor, hul «trestamme» skal barna klatre og krype rundt i ulike faser av Vestlys liv.

Nå er delene stuet bort.

Det er allerede brukt rundt 20 millioner kroner på innhold, ifølge egne rapporter.

Anslagene på nødvendige investeringer spriker enormt, heter det i et møtereferat fra krisegruppa Torsøe leder.

I samme rapport, som Fædrelandsvennen har fått innsyn i, står det at dagens eiere uttrykker «lav vilje til å investere ytterligere midler».

Museet har alene kostet det offentlige 47,5 millioner kroner. Torsøe anslår at man trenger 50–60 millioner kroner til for å kunne åpne museet og noen uteområder. Men da mangler man de planlagte opplevelsene i parken.

– Er det nok for å være attraktiv?

– Det er tvilsomt. Uten en park er det nok begrenset gjenkjøpsverdi. Hvor mange ganger vil du gå her hvis det kun er et museum? spør Torsøe.

forrige













fullskjerm neste Påbegynte intallasjoner står stablet inne i museet. 1 av 6 Foto: Jacob J. Buchard

– Forundringsparken?

– Forundringsparken?

Umiddelbart ringer det ingen bjeller for Wenche Ågedal. Hun står på Torvet i Lyngdal sentrum.

– Anne-Cath. Vestly? «Knerten»?

– Å ja, det der ja. Men ble det ikke stoppet?

Hun minnes brått det som har blitt skrevet i lokalavisa.

– I utgangspunktet er det jo veldig positivt at de lager til noe, og at det er et tilbud for alle i bygda. Så jeg håper de fortsetter, sier Ågedal.

Noen åpenbar forbindelse mellom Anne Cath. Vestly og Lyngdal finnes ikke. Men litt er det likevel.

Sønnen Jo Vestly har fortalt mora ble kalt «Lister» av sin storebror, som slet med å uttale «lillesøster».

Tina Ågedal, Wenche Ågedal og Jan Ivar Ågedal Anne-Cath. Vestlys Forundringspark, Lyngdal

Fakta Millionene har rullet - dette er pengebruken: * Lyngdal kommune: 15 millioner kroner + 7,5 millioner kroner til kjøp av parktomta. * I tillegg er det gitt en rentefritt lån til Sørlandsbadet AS på seks millioner kroner. * Statsbudsjett: 15 millioner kroner * Vest-Agder fylkeskommune: 5 millioner kroner * Farsund kommune: 5 millioner kroner * Kvinesdal kommune: 5 millioner kroner * Tidligere Audnedal kommune: 2,5 millioner kroner. * Ifølge en oversikt i statusrapport fra mars 2023 har de private eierne investert 37,3 millioner private kroner, hvis man trekker fra støttebeløp. * Det er gitt offentlig prosjektstøtte til forsking og utvikling via Skattefunn på 8,6 millioner kroner. * Annen prosjektstøtte er oppgitt til 7,3 millioner kroner. * Innovasjon Norge har gitt 700.000 i tilskudd og fem millioner i lån. * Sørlandsbadet AS har kjøpt aksjer for 1,6 millioner kroner i Forundringsparken AS og gitt et lån på 8 millioner kroner. * Sparebanken Sør har pant i festekontrakten Forundringsparken AS har inngått med Lyngdal kommune. Vis mer

Ordknapp

Det er private Forundringsparken AS som skal drive museet og parken. I fjor høst stoppet de brått arbeidet i fjor høst.

De ble vist til prisoppgang og etterdønninger etter pandemien.

Fædrelandsvennen har forsøkt å få til et intervju med styreleder Gaute Ubostad til denne artikkelen.

– Hei, beklager manglende respons, skriver han i en sms.

– Dette er et krevende og sammensatt prosjekt, og det jobbes på mange områder for å få alt på plass.

Heller ikke broren Stig ønsker å kommentere saken, og henviser til broren som er styreleder i parkselskapet.

I møter i krisegruppa har Gaute Ubostad uttalt at det er to muligheter: Enten finner man nye investorer – eller så ender det med konkurs i selskapet.

Brødrene Gaute (t.v.) og Stig Ubostad i 2012, da de lanserte den første parkideen. «Knertenland», baert på Anne-Cath. Vestlys figur «Knerten.

Krav om tilbakebetaling

Jan Kristensen har vært ordfører i Lyngdal sida 2013 - nesten like lenge som man har jobbet med prosjektet.

– Hvordan er nattesøvnen?

– Nei … jeg holdt på å si … hehe … Det er ikke noe jeg tenker på hver dag. Men det er klart det er en skuffelse hvis vi ikke klarer dette, sier Kristensen.

Det er ikke bare manglende turistinntekter Lyngdal risikerer å gå glipp av. Åpner ikke museet, kan Lyngdal få krav om å betale tilbake statsstøtten på 15 millioner kroner.

– Når du ser tilbake, er det noe du ville gjort annerledes?

– Det er klart, du kan alltid se deg tilbake. Men det å få koronaen i fanget la en fryktelig demper på å få realitet i dette.

Han minner om at flere private eiere har forlatt prosjektet underveis.

– Men det er mange som er rammet av pandemien, som ikke har kommet opp i samme uføre?

– Absolutt. Grunnfinansieringen har ikke vært god nok til å få på plass den kommersielle delen av parken. Det er helt tydelig.

Anne-Cath Vestly døde i 2008. Hun hadde bak seg 50 bøker.

Fakta Anne-Cath. Vestly (1920 – 2008) * Populære norsk barnebokforfatter som skrev 50 bøker fram til 2004. * Kjent for figurene «Lillebror», «Knerten», «Ole Aleksander Filibom-bom-bom», «Mormor og de åtte ungene», «Ovnsrøret», «Aurora», «Guro» med flere. * Det er laget flere filmer basert på bøkene. Filmene om «Lillebror og Knerten» ble svært populære. Vis mer

Moms

Underveis i prosjektet er det gitt momskompensasjon til byggingen. Blir ikke bygningen brukt til kulturformål kan Lyngdal risikere å måtte betale tilbake ytterligere 10 til 12 millioner kroner, viser en redegjørelse fra kommunedirektøren.

– Vi kan ikke rive et bygg til 50 millioner kroner. Bygget må brukes til noe, enten det er innenfor kultur, museum eller en annen type bruk, sier Kristensen.

– Burde man ha ventet med å bygge museet til finansieringen av parken var på plass?

– Ja, det kan du si i ettertid. Arbeidet burde gått mer parallelt, det er det ikke tvil om. Men nå er det gjort veldig mye på infrastrukturen her. Påbegynt en del bygg. Teknisk bygg er på plass.

Barna skulle vært i full aktivitet i museet. Men de 17 installasjonene er langt fra ferdige.

Ny frist

Gruppa med Vidar Torsøe i spissen fikk først frist til april med å komme opp med løsninger.

Nå tikker klokka mot den nye fristen, 1. juli.

– Muligheten er at det er investert veldig mye penger. Både private og offentlige. Sånn sett skulle det være mange som har interesse av å bli ferdige. I alle fall til et visst punkt, slik at du får et produkt, sier Torsøe.

Men Jo Vestly er klar på at de ikke godtar en hvilken som helst park.

– Det har veldig stor betydning for oss, og vi minner om hva vi har gitt rettighetene til, det er ganske klare forutsetninger, sier han.

Og legger til:

– Jeg har sagt til aktørene ved flere anledninger, at sett med Vestly-øyne er ingen park bedre enn en dårlig park.

Museumsbygget på 300 kvaderatmeter er lukket og låst.

Konflikter

Fædrelandsvennen kjenner til at forholdet mellom tidligere partnere i prosjektet ikke er som det en gang var.

– Det er konflikter på kryss og tvers, og krybbebiting er ikke lett å unngå når problemene tårner seg opp, sier Vestly.

– Dette er en del av de menneskelige faktorene, og det er veldig ugreit, sier han og vil ikke utdype mer.

En av konfliktene knytter seg til amerikanske Kiersten Kauffman som tidligere har jobbet med «Hakkebakkeskogen» og «Kaptein Sabeltann» i Dyreparken.

Som kreativ direktør for Forundringsparken AS, har hun en rekke ganger vært ute i mediene og fortalt om hva publikum kan vente seg av opplevelser.

– En trasig situasjon, sier Vidar Torsøe.

Han sier «samarbeidet foreløpig er lagt på is».

Kauffman selv ønsker ikke å kommentere konflikten. I en mail skriver hun:

– Det har virkelig vært fantastisk å jobbe på dette prosjektet de siste årene med Vestly-familien og et utrolig flott kreativ team. Å designe et konsept, som jeg bare kan håpe Anne-Cath. og Johan Vestly (hennes ektemann og tegner, journ. anm.) ville vært stolt av, har vært en ære for meg personlig.

Hun legger til:

– Det er underdrivelse å si at det er veldig trist at finansieringen ikke var på plass til å realisere den planlagte park og museum i Lyngdal, skriver hun og legger til at hun tror konseptet ville gledet barn i alle aldre.

Kiersten Kauffman sammen med Anne Cath. Vestlys sønn Jo Vestly. De står foran et kart av den planlagte parken på 70 mål.

– Uenige

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til mener Kauffman at Forundringsparken skylder henne penger for utført arbeid.

Hun er ikke den eneste.

Også selskapet, Able Magic, som har utviklet den tekniske biten rundt attraksjonene i museet, har penger til gode, og har tatt tvungen pant i Forundringsparken AS.

Tall Fædrelandsvennen har hentet inn viser at Forundringsparken skylder millionbeløp til en rekke kreditorer.

– Det å skylde noen penger er aldri greit. Det er en av grunnene til at vi må få inn penger, slik at vi kan få gjort opp med dem. Men så lenge det ikke er finansiering, må de vente, sier Torsøe.

Også på andre områder har det boblet under overflaten.

Opprinnelig var det fire lokale investorer i Forundringsparken AS. I fjor høst trakk to av dem seg.

– Vi var veldig uenige om veien videre for selskapet. Det var ikke noe mer dramatisk enn det, uttalte tidligere eier John Våge i ERV Teknikk den gangen.

arrow-outward-link

Få kritikere

25 millioner kroner er så langt gått fra Lyngdal kommune til byggingen av museet og kjøp av parktomta. Det blir 2500 kroner per innbygger. Ikke alle har heiet på pengebruken.

– Vi er blitt sett på som de sure motstanderne, sier FrP-politikeren Unni Husøy Nilsen.

Partiet har vært en av få kritiske stemmer til parken.

– Vi er nokså raka fant fra før, så det er ikke der vi bør bruke pengene, sier Husøy om kommunens pengebruk.

I en ny søknad til Kulturdepartementet heter det at kommunen vil være «ansvarlig» for å hente inn nye 20 millioner til prosjektet, om departementet bidrar med ytterligere ti millioner kroner.

– Hvordan kan kommunen forplikte seg til å skaffe tilveie 20 millioner uten politisk forankring? Dette kjenner jeg får meg til å koke, sier FrP-politikeren.

Kommunen har opplyst at saken vil bli behandlet politisk.

Unni Nilsen Husøy, FrPs gruppeleder i Lyngdal, har vært en av få kritiske røster til Forundringsparken.

Blendende suksess?

Nilsen tror Ubostad-brødrenes suksess på andre kanter, kan ha virket litt blendende for politikerne i kommunen.

– Det er en driftig kar som har satt dette i gang, og mange politikere har nok sett seg blinde på tidligere suksess og ikke sett konsekvensene dette kunne få, sier Frp-politikeren.

Restaurant Under er best kjent, men Ubostad-familien har i lang tid drevet campingplass og hotell i Lyngdal. Det var også de som sto i spissen for byggingen av Sørlandsbadet.

– Jeg hadde stor tro på dette ville lykkes på lik linje med alt annet de har fått til, medgir ordfører Jan Kristensen.

Men han legger til:

– Jeg tror ikke politikerne har vært blendet av det, men de har sett at det har vært en attraksjon som ville ha styrket regionen og kommunen betraktelig.

Spesielt har gevinsten for én attraksjon blitt trukket fram.

Fra parken ser man tvers over sletta til Sørlandsbadet. Badet eies av kommunen og fylkeskommunen, men driftes av et privat selskap der parkgründerne Ubostad er medeiere gjennom familieselskapet.

Badet har gitt millioner i lån og gått inn som eiere i Forundringsparken AS. Det har blitt stilt spørsmål hvorvidt badet kan få utfordringer ved en konkurs.

Parken på den 70 mål store tomta har vært forandret et rekke ganger. Dette skal være det som ønskes bygd nå.

– Vann over hodet

På torvet i Lyngdal har Jahn Thore Rygh også fulgt med på saken i avisene.

– Det ble litt vann over hodet, tror jeg.

– Ja?

– «Knerten» har ikke så mye her borte å gjøre, synes jeg da. Anne Cath-Vestly er jo ikke herfra, sier Rygh.

– Jeg vet ikke om det er så mange som kommer til å bruke den parken. De drar heller inn til Dyreparken, sier han.

Men, når man har kommet så langt, mener han anlegget må fullføres.

– Det er jo synd at det står stille når de har brukt så mye penger.

I det han rusler videre sier han:

– Du må skrive at de må få ferdigstilt bygget. Jeg synes de må komme i gang.

Lyngdøl Jahn Thore Rygh har meninger om prosjektet.

På slutten av intervjuet får ordfører Jan Kristensen spørsmål om det er noe han vil legge til.

– Nei, disse dagene er vi mer opptatt av været og varmen og at vi får en skikkelig vår, sier han.

Han legger likevel til:

– Vi får ta de nederlagene vi får framover. Vi får bare reise oss opp og gå videre. Det er slik med det private også, alle prosjekt lykkes ikke.