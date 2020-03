Nettgiganten opplyser at de også vil heve lønna til timelønte med 2 dollar timen ut april, for å få dem til å jobbe mer.

Lønnsøkningen vil blant annet komme de ansatte i Amazons gigantiske varehus og nettbutikker til gode, og det gjelder også ansatte i Storbritannia og andre europeiske land.

– Vi opplever en betydelig økning i etterspørsel, noe som innebærer at behovet for ansatte på denne tiden av året er uten sidestykke, sier Dave Clark, som er sjef for Amazons varehus og leveringsnettverk.