Krisepakkene har passert 310 milliarder. Her er dagens nye tiltak.

– I dag legger vi frem en ny tiltakspakke, rettet mot de bedriftene og menneskene som har mistet deler av inntekten sin som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Hele næringer, enkeltbedrifter og små virksomheter er hardt rammet og mange frykter for livsverket sitt, sa finansminister Jan Tore Sanner da han fredag presenterte nok en krisepakke.

Tre faser i krisen

Regjeringen har delt de økonomiske krisetiltakene i tre faser.

Løse akutte økonomiske utfordringer: Sikre inntekt til arbeidstagere og likviditet til bedriftene. Hjelp til bedriftene og mennesker som har mistet deler av inntekten. Hele næringer, enkeltbedrifter og små virksomheter er hardt rammet. Antall permitterte arbeidstagere har skutt i været. Tiltak for å bidra til at de som nå er blitt permittert eller arbeidsledige, raskt skal komme tilbake i jobb og bidra til å styrke aktiviteten i økonomien.

Fakta: Tall som beskriver krisen De siste to ukene er det sendt inn 274 000 søknader om dagpenger 291 000 personer var registrert helt ledige 24. mars. 10,4 prosent av arbeidsstyrken er registrert helt ledige Ledigheten på 2,3 prosent for to uker siden.

Dette er de viktigste tiltakene, fordelt etter område:

Foreslått tiltak for næringslivet

Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet. Ordningen skal hjelpe bedriftene med deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet. Regjeringen anslår et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned.

Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. kroner. Summen inkluderer innovasjonstilskudd og etablerertilskudd.

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner (til 3 mrd. kroner). Slike lån kan brukes til å delfinansiere investeringer i nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Den økte rammen skal særlig rettes mot likviditetslån.

Rentestøttefond – 300 mill. kroner. Formålet er å gi bedrifter utsettelse av avdrag og renter på eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner. Støtteordningen skal bidra til at disse kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Næringsrettet forskning – 250 mill. kroner. Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang.

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor med én milliard kroner. Dette skal bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Nye Nav-tiltak

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte: Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. En konsekvens av disse endringene er at det også vil bli gjort endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. En konsekvens av disse endringene er at det også vil bli gjort endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb. Forlenget dagpengeperiode for permitterte: Disse får en tilsvarende utvidelse som nevnt ovenfor. Staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.

Disse får en tilsvarende utvidelse som nevnt ovenfor. Staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni. Forskutteringsordning dagpenger.: Regjeringen åpner for at Nav skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Det betyr penger raskere inn på konto enn om Nav skulle ha ferdigbehandlet søknaden først.

Fra før er det vedtatt kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger, økt adgang til sykmelding, og bedre sykepengeordning for selvstendig næringsdrivende og sykepenger til frilansere.

Regjeringen varsler også behov for forlenget periode for diverse andre ytelser, f.eks. arbeidsavklaringspenger.

Skatte- og avgiftsendringer

Senket moms

Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april til 31. oktober for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har normalt en momssats på 12 prosent.

Redusert arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng i to måneder. Forslaget vil bli fremmet i revidert budsjett i mai. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner.

Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere.

Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli. Dette gir bedriftene mer penger tilgjengelig til midten av juli, men påvirker ikke lønnsmottagere.

Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)

Forfallsfristen for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Kraftforetak vil likevel ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.

Andre hjelpetiltak

Regjeringen har varslet en lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter. Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere få tilgang på penger og komme seg gjennom denne krisen. Bankene har nå tatt ordningen i bruk etter at den er godkjent av Eftas overvåkingsorgan, ESA. Regjeringen jobber videre med en utvidelse av hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av neste uke.

Regjeringen opplyser også at Folketrygdfondet nå kan låne penger til store selskaper ved å kjøpe obligasjonslån. Fondet opprettes etter modell fra finanskrisen.