Tidligere forsikringsrådgiver dømt for bedrageri

Den 65 år gamle mannen er i tillegg dømt for tre tilfeller av grovt økonomisk utroskap og ett tilfelle av grov hvitvasking. Han må betale 37 personer 27,7 millioner kroner i erstatning og får inndratt 3,8 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

En fem år lang etterforskning avslørte at den tidligere forsikringsrådgiveren fikk kvinner til å investere nesten 41 millioner kroner i flere eiendomsprosjekter.

«Tiltaltes handlinger framstår som kyniske og hensynsløse. Flere fornærmede beskriver et mønster hvor han har snakket dem rundt med «fagspråk» og fått dem til å føle seg dumme om de har stilt spørsmål», skriver tingretten i dommen.

Advokat Beatrice Brøndrup sier klienten hennes er skuffet over dommen. Mannen selv har ikke ønsket å kommentere saken overfor DN.

I dommen kommer det fram at mannen vil rette et erstatningssøksmål mot politiet. Retten peker på at «tidsbruken i liten grad kommer tiltalte til gode der hans egne aktiviteter av denne karakteren legger beslag på politiets kapasitet».