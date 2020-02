Alle sandstrandede passasjerer hjem innen onsdag

– Det er to fly som har gått til Oslo, og ett til Arlanda, og så lander det ett til i kveld i Oslo, opplyser John Eckhoff, pressesjef i SAS Norge, til NTB tirsdag.

Til sammen er det snakk om ca. 800 passasjerer som er enten landet eller i lufta. Eckhoff forteller at tre av selskapets fly som befant seg i Las Palmas under sandstormen, fremdeles får gjennomført tekniske undersøkelser, men at de håper å få tatt dem i bruk så fort som mulig.

– Vi regner med at alle de reisende kommer hjem i morgen, sier Eckhoff.

Ni ekstra Norwegian-flyvninger

Norwegian er også i ferd med å hente hjem sine reisende.

– Målet er at flesteparten av dem som har vært strandet, er hentet hjem i løpet av morgendagen, onsdag, sier Norwegians pressekontakt Christer Baardsen til NTB tirsdag ettermiddag.

Baardsen opplyser at Norwegian har satt inn tre ekstraflyvninger, eller såkalte «recovery flights», siden tirsdag morgen, og at det er planlagt seks ytterligere flyvninger utover ettermiddagen og kvelden.

Natt til tirsdag fløy to ekstrafly fra Norwegian hjem 790 passasjerer til Norge.

Sandstorm

Siden lørdag har det vært store problemer for flytrafikken til og fra Kanariøyene på grunn av værfenomenet calima. Kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara har gjort at flyplassene på øygruppa måtte stenge og mange turister ble værfaste.

Det er nå kommet i gang ordinære ruteflyvninger til og fra øygruppa.