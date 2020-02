Den lange valgkampen mot høsten 2021 er godt i gang. Statsminister Erna Solberg (H) spiller inn EØS-avtalen.

Hun vet godt at saken gjør vondt i den rødgrønne leiren, særlig for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hans eventuelle regjeringer må høyst sannsynlig basere seg på partier som vil skrote avtalen.

– Partiene må tydelig og klart før valget avklare det standpunktet en rødgrønn regjering skal ha til EØS-avtalen, sier Solberg.

For å understreke poenget er hun, næringsminister Iselin Nybø (V) og NHO-sjefen Ole Erik Almlid på besøk hos eksportbedriften GE Healthcare på Storo i Oslo.

NHO-sjefen stiller seg bak Solberg.

– NHO forventer at alle regjeringsalternativer i 2021 avklarer på forhånd hvor de står i forhold til EØS-avtalen. Punktum finale.

EØS er en «forutsetning» for Ap

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik beroliger Solberg og Almlid:

«For en Ap-ledet regjering vil EØS-avtalen være en forutsetning på linje med ansvarlig økonomisk politikk og Norges NATO-medlemskap», skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Eksporterer nesten alt

GE Healthcare lager kontrastvæske til blant annet røntgen og ultralyd. Selskapet har 900 ansatte på Storo og Lindesnes, omsetter for 9,5 milliarder kroner årlig og eksporterer 98 prosent av produksjonen.

37 prosent av produksjonen går til EØS-området. Avtalen gjør livet lettere for selskapet.

– EØS-avtalen gjør at Statens legemiddelverk kan godkjenne vår produksjon og våre produkter for eksport til EU. Uten avtalen ville vi måtte ha tilsyn fra EU, sier administrerende direktør Aksel Reksten.

Ingen tro på handelsavtale

Statsministeren er bekymret over at SV og Senterpartiet vil skrote avtalen.

– Vi har over 100.000 arbeidsplasser som er direkte avhengig av avtalen. Det vil sende det vi skal leve av i fremtiden ut av landet, sier Solberg om å gå ut av avtalen.

Hun retter blikket mot en nær fremtid der leveransene til oljevirksomheten på sokkelen vil synke.

– Vi skal bygge oss opp med nytt næringsliv og fornyet næringsliv. Det har behov for en markedsadgang, og EØS-avtalen er helt av gjørende for dette, sier hun.

– Kan ikke en handelsavtale oppfylle mye av det samme som EØS-avtalen?

– Nei.

Solberg går videre i to etapper. For det første spår hun at mye av fremtidens produksjon vil være en kombinasjon av varer og tjenester. Veldig mange handelsavtaler berører i liten grad tjenester.

– Det er mye vanskeligere å få til, sier hun om tjenesteavtaler.

For det andre er hun opptatt av smidig godkjenning av produkter som handles mellom land. Gjennom EØS blir nye, felles regler innarbeidet i Norge hele tiden. Derfor er det en forenklet, felles godkjenningsmekanisme for produktene.

Med en handelsavtale kan reglene være forskjellige i EU og Norge. Det vil kunne bety mer kontroll.

Ap: «Leit» med utspill

Tajik viser til at «Arbeiderpartiet var partiet som sikret norske bedrifter og arbeidsfolk tilgangen til EUs indre marked». Hun minner om at Arbeiderpartiet i Stoltenberg II-regjeringen 2005–2013 styrte sammen med EØS-motstanderne SV og Senterpartiet.

«Det er derfor leit at Erna Solberg og NHO-sjefen skaper usikkerhet om EØS-avtalen gjennom dette utspillet», skriver Tajik.

Tre ulike partiprogrammer om EØS

Ap, SV og Sp har tre helt ulike partiprogrammer om EU og EØS.

Arbeiderpartiet: «Gjennom mer enn 20 år har EØS-avtalen vært en god plattform og sikret våre brede økonomiske interesser i samarbeidet med EU. Dette har vært en god periode for norsk nærings- og arbeidsliv».

SV: «SV arbeider (...) for å få erstattet EØS-avtalen med en handelsavtale, som er omfattende nok til å sikre norsk markedstilgang til Europa, og samtidig sikrer norsk selvråderett».

«SV arbeider (...) for å få erstattet EØS-avtalen med en handelsavtale, som er omfattende nok til å sikre norsk markedstilgang til Europa, og samtidig sikrer norsk selvråderett». Senterpartiet: «Medlemskap i EØS medfører en trussel mot demokratiet (...). (...) Senterpartiet er motstandere av EØS-avtalen».

Eksport fra alle fylker

For å vise EØS-avtalenes betydning har Solberg bevæpnet seg med tall for vareeksporten fra fastlandet. Den var på 473 milliarder kroner i fjor. To tredjedeler av dette gikk til EØS-land.

Solberg har brutt denne eksporten ned på fylker: De fire fylkene på Vestlandet, etter gammel inndeling, står for 37 prosent av fastlandets vareeksport til EØS.

Men eksporten skjer med milliardbeløp fra alle fylker.

Fire krevende friheter

EØS-avtalen kommer ikke uten kostnader. Norge må godta de fire frihetene med fri flyt av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester.

Det betyr at arbeidskraft og bedrifter fra land med mye lavere lønninger kommer hit for å jobbe. Solberg innrømmer at frihetene gjør det vanskeligere å kontrollere useriøse aktører i arbeidsliv og næringsliv.

– Derfor har vi tatt initiativ overfor EU-kommisjonen og en rekke land i EU for å få fulgt opp arbeidslivskriminaliteten vi ser i vårt land.

– Så dette er ingen grunn til å si opp EØS-avtalen?

– Nei. Men det er en grunn til å si at EØS-avtalen ikke er perfekt, sier Solberg og lover at hun skal «pushe på» EU for bedre regler i arbeidsmarkedet.

Vil påvirke EU gjennom EØS

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener EØS er en av «utfordringene venstresiden må svare på».

– EØS gir oss adgang til et enormt stort marked. Det er sånn vi eksporterer våre varer, og det er sånn vi skaper arbeidsplasser her i landet, sier hun.

Også Nybø mener det er «utfordringer» med EØS-avtalen. Én av dem er press nedover på lønninger i noen yrker.

– Det er en av de utfordringene som vi hele tiden må være bevisste på, særlig når det er snakk om useriøse aktører, sier hun.

EØS bedrer lønnsevnen

Også Solberg er opptatt av lønnspresset fra fri flyt av arbeidskraft. Men hun snur problemstillingen rundt og ser på lønnsevnen i et Norge utenfor EØS.

– I et land der bedriftene hadde hatt kostnader ved å komme inn i markedet, ville marginene for lønnsutviklingen vært lavere. Da hadde velferden vært mindre og lønningene i Norge vært lavere, sier hun.

Med andre ord: EØS øker norsk lønnsevne og lønnsnivå.

«Yes» fra NHO

NHO-sjefen Ole Erik Almlid er også med på bedriftsbesøket. Han står ved siden av statsministeren og sier stille «yes, yes, yes» mens hun snakker om lønnsevne og EØS-avtale.

Han er kontant på at NHO-bedriftene ikke vil ha en handelsavtale i stedet for EØS-avtalen. Han peker på tallene for fylkesfordelt eksport av varer:

– Tallene viser at skal vi ha bedrifter i hele landet, i bygder og byer, så må vi ha en EØS-avtale.