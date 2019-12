Selskapet må sparke flere tusen ansatte etter å ha utvidet for fort. Mandag åpner de splitter nye lokaler i Oslo.

For bare noen få måneder siden var WeWork et av verdens mest verdifulle oppstartsselskaper. Da selskapet forberedte søknad om børsnotering tidligere i år, ble det verdsatt til 431 milliarder norske kroner – mer enn hele økonomien til Aserbajdsjan.

Med sine lyse, moderne lokaler der gründere kan mingle over gratis øl mellom arbeidsøktene, er WeWork blitt selve symbolet for den såkalte «coworking»-bransjen.

Men i september ble det kjent at WeWork var verdt langt mindre enn først antatt. Investorer begynte å bekymre seg for at selskapet hadde ekspandert for fort.

Fakta: Coworking «Coworking» er en betegnelse på kontorfellesskap der frilansere og bedrifter kan leie plasser på fast eller fleksibel basis. Små og mellomstore aktører som leier seg inn, får ofte tilgang til fasiliteter og goder som ellers hadde vært forbeholdt store bedrifter, som gratis alkohol og yogatimer. WeWork er verdens største coworking-selskap. I tillegg til kontorlokalene har selskapet de siste årene utvidet med nye underselskaper som WeLive, et privat leieselskap, og WeGrow, en privat barneskole. Ledelsen har varslet at kun kjernevirksomheten med kontorutleie får fortsette.

Sier opp en femtedel

Da resultatene for tredje kvartal ble lagt frem, var det med et tap på 11 milliarder norske kroner. Grunnlegger og direktør Adam Neumann måtte gå av.

Forrige torsdag varslet den nye ledelsen at 2400 personer mister jobben som del av innstrammingene som skal redde bedriften.

De utgjør nesten en femtedel av WeWorks 12.500 ansatte over hele verden.

Kate Munsch, Reuters / NTB scanpix

Åpner i Oslo

Noen dager senere forlot gråtende WeWork-ansatte hovedkvarteret i New York. Samtidig fortsetter selskapet å åpne nye lokaler verden over.

Mandag åpner det første av tre planlagte norske WeWork-kontorer på Tjuvholmen i Oslo.

Der leier WeWork 2700 kvadratmeter av Christian Ringnes’ Eiendomsspar. I tillegg vil kontor nummer to og tre åpnes på Aker brygge og i sentrum på nyåret.

Tilsammen har selskapet sikret seg eiendom på rundt 11.000 kvadratmeter i hovedstaden, skrev E24 tidligere i sommer.

Lange leiekontrakter

– Avtalene som WeWork har i Norge, ble inngått i sommer – rett før børsnoteringen strandet. Dette er lange kontrakter som de ikke bare kan gå fra nå, sier Thomas Ramcilovic, direktør for analyse i DNB Næringsmegling.

Ramcilovic sier WeWork har vokst veldig hurtig. Selskapet har skilt seg ut ved at de har kunnet tilby kundene sine fleksible avtaler i kontorlokaler i noen av verdens mest eksklusive beliggenheter, sier han.

– Det er fortsatt uavklart hvordan selskapet kommer til å jobbe fremover, men det må gjøres tøffe grep, sier Ramcilovic.

Mike Segar, Reuters / NTB scanpix

WeWork: – Legger om forretningsmodellen

– Det har vært noen intense uker, sier WeWorks’ sjef for Nord-Europa, Wybo Wijnbergen.

Han vil ikke kommentere oppsigelsene overfor Aftenposten, men sier selskapet nå legger om forretningsmodellen.

– Vi har vært en organisasjon i hypervekst, men nå omstiller vi oss rundt en mer bærekraftig vekstmodell, sier Wijnbergen.

– Hvordan skal dere klare å stramme inn når dere samtidig åpner dyre nye lokaler?

– Vi har redusert størrelsen på selskapet, samtidig som vi jobber med å gjøre alle lokalene våre mer lønnsomme.

Wijnbergen legger til at selskapet skal fortsette å vokse, men saktere enn før. Nye lokaler vil kun åpnes i markeder der WeWork opplever stor etterspørsel.

– I Oslo forventer vi at 80 prosent av kontorplassene vil være fylt innen mars.

Privatjet, sauna og basseng

Mannen bak WeWorks spektakulære vekst er tidligere direktør Adam Neumann. Den israelske gründeren blir omtalt som en eksentriker med en unik evne til å kommunisere sin visjon til investorer.

Men mange investorer ble etter hvert skeptiske til Neumanns dyre livsstil. Ifølge New York Times fløy han privatjet og fikk installert basseng og infrarød sauna på sitt private kontor. WeWork-ledelsen er også blitt kritisert for å ha bygget opp en utagerende festkultur blant de ansatte.

Til tross for milliardtapene forlot Neumann selskapet i oktober med en sluttpakke på over 15 milliarder norske kroner.

I et brev til ledelsen skriver de ansatte i WeWork at de ikke kommer fra Neumanns verden og forventer å bli behandlet med verdighet i oppsigelsesprosessen.

Eduardo Munoz, Reuters / NTB scanpix

New Yorks største leietager

Den japanske investeringsbanken Softbank kom til slutt WeWork til unnsetning med en kapitalinnsprøytning på over 80 milliarder norske kroner. Banken var allerede WeWorks største investor og har hittil pumpet nær 120 milliarder inn i selskapet, ifølge The Washington Post.

Sjefen i Softbank, Masayoshi Son, er kjent for sine lukrative investeringer i teknologiselskaper som Uber og Slack. Son har imidlertid erkjent at dømmekraften hans sviktet i vurderingene av WeWork.

Det er likevel mange som har interesse av WeWorks vekst skal fortsette. Selskapet er den største private leietageren i hele New York. I London er det kun staten som leier større arealer.