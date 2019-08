Nedgangen stanset på amerikanske børser torsdag

Etter årets verste børsdag for Dow Jones-indeksen på New York-børsen onsdag og frykt for en begynnende større nedgang, endte de amerikanske børsene torsdag over nullstreken.

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte med en svak oppgang, opp 0,39 prosent, da handelen stengte klokken 22.00. Den bredere S & P-indeksen steg 0,25 prosent, mens teknologtunge Nasdaq composite falt beskjedne 0,1 prosent.

Tidligere på dagen hadde de europeiske børsene, også Oslo Børs, falt etter at Kina varslet mottiltak mot de kommende amerikanske økningene i tollsatser.

Senere på dagen uttalte imidlertid kinesiske myndigheter at de håpet at USA ville «møte Kina på halvveien», skriver Reuters.

Også bedre tall enn ventet fra butikk-kjempen Walmart bidro til den moderate oppgangen i USA. Samtidig ble det lagt frem ferske tall som viste at den amerikanske industriproduksjonen falt noe i juli.

Handelskrigen fortsetter

Usikkerheten som handelskrigen mellom USA og Kina skaper, er et av flere momenter som gir uro på børser over hele verden om dagen.

Donald Trump, USAs president, anklaget torsdag «fake news media» for å prøve å kræsje økonomien i et forsøk på å forhindre at han til neste år skal bli gjenvalgt som president. Han mener derimot at USA står overfor et gjennombrudd i handelskrigen med Kina, uttalte han på Twitter.

Dagen før var det blant annet kommet ferske tall som viste at Tyskland, den sterkeste økonomien i Europa, kan være på vei inn i en resesjon.

Den dårligste nyheten var imidlertid knyttet til utviklingen i rentene til amerikanske statsobligasjoner, som historisk har vært et viktig signal om hvordan markedet tror verdensøkonomien vil utvikle seg på lengre sikt.

Olav Chen, økonom og porteføljeforvalter i Storebrand asset management, kalte onsdag den økonomiske situasjonen internasjonalt «den perfekte storm».