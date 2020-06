Produsenten har funnet bakterien Clostridium botulinum i produksjonen. Bakterien kan under gitte forhold produsere et svært giftig toksin og kan gi alvorlig matforgiftning. For små barn under 18 måneder kan bakterien føre til såkalt barnebotulisme.

Tubeosten er solgt i Icelands butikker på Stovner, St. Hanshaugen, Bekkestua, i Asker og Larvik. Forbrukere bes kaste produktet eller levere det til butikken, opplyser Mattilsynet på nettsiden Matportalen.