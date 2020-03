EU lemper på reglene for statsstøtte

EU åpner for å løse opp begrensningene for statsstøtte til bedrifter under virusutbruddet.

Dette melder nyhetsbyrået Bloomberg tirsdag.

Dette kan ende med at staten kan sprøyte inn penger eller på andre måter gi støtte til tusenvis av bedrifter som er særlig rammet av omsetningsfall som følge av virusutbruddet, melder nyhetsbyrået. Det viser til et utkast til reguleringer som kan bli vedtatt senere denne uken.

Konkurransesjef i EU, Margrethe Vestager, uttaler at de nye reguleringene ble sendt på høring til regjeringer i Europa mandag kveld.

– Målet vårt er å ha et nytt midlertidig rammeverk på plass i løpet av de neste dagene, uttaler Vestager i en pressemelding.

EU ser bort fra forbud mot hjelp til selskaper som har fått støtte før

Vestager sier i meldingen at myndighetene må ta raske, bestemte og koordinerte grep. Hun mener alle land har to mål til felles:

– Først og fremst at bedriftene har likviditet til å fortsette driften eller til å stanse aktiviteten midlertidig hvis det må til. Støtten må nå frem til bedriftene som trenger den. I tillegg må ikke støtten til bedrifter i et medlemsland undergrave fellesskapet som Europa trenger, spesielt gjennom en krise. Vi er nødt til å støtte oss til Europas enhetlige marked, hjelpe økonomien med å komme gjennom utbruddet og reise seg igjen etterpå, heter det i uttalelsen.

– EU vil tillate virusstøtte til selskaper som har mottatt en redningspakke fra staten tidligere. Dermed ser EU bort fra et ordinært forbud mot ekstra tilskudd til selskaper som allerede har fått krisepenger, skriver Bloomberg.

Vestager nevner spesifikt flyselskaper som mulige mottagere.