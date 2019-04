Ole Robert Reitan: – Mye morsommere å konkurrere i Danmark

Vanligvis er det brede smil, feststemning og stort oppmøte på Reitangruppens hovedkontor Lade gård i Trondheim når Rema-resultatene presenteres.

I år ble det intet arrangement i Trondheim. I stedet inviterer Rema-sjef Ole Robert Reitan til en prat på sitt nyoppussede kontor på Ensjø i Oslo.

– Vi rakk ikke bli ferdig med tallene før, sier han om endringen av den minst ti år lange tradisjonen med en stor resultatpresentasjon tidlig i mars.

Nå er tallene klare:

Rema 1000 omsatte for 70,2 milliarder kroner i fjor. Det var en økning på 3,8 milliarder fra året før.

Driftsresultatet økte med 243 millioner kroner, fra 1,7 milliarder til 1,9 milliarder kroner.

Det gir en driftsmargin på 2,8 prosent mot 2,6 prosent i fjor.

Skal kutte 2 mrd i kostnader

– Vi jobbet bra med kostnader i fjor.

Totalt skal Rema kutte 2 milliarder i kostnader innen 2024, et arbeid som startet i 2016. Så langt har de kuttet 600 millioner.

Les også hvordan det gikk i 2016: Gikk gjennom strømavtaler, reduserte varelagre og sparket vaskehjelp for å kutte kostnader

– Det som preger fjorårstallene våre, er store investeringer, sier Reitan, mens han lener seg komfortabelt tilbake i den nye sofaen på kontoret.

Alley, Ned

Rema har bygget ny distribunal på Sandnes i Rogaland og på Vinterbro i Akershus. I tillegg har de investert i en ny kyllingfabrikk og et nytt butikkdatasystem.

Må bevise

– Nå gjenstår det å bevise at investeringene vi har gjort, er lønnsomme, sier Reitan og fortsetter:

– Målet er lavere priser.

Han innrømmer også at marginene skal være de samme. Det er kostnadene som skal kuttes, ikke hverken kjøpmannsresultatet eller familiebedriftens overskudd.

Rema 40 år i år: Ole Robert Reitan om Doffen har daua og Rema fem år frem i tid

En av de store investeringene i 2018 har vært en ny kyllingfabrikk. Han mener det er et direkte svar på at leverandørene forskjellsbehandler kjedene.

– Så da sier du at konkurransen virker, vi forbrukere får et bedre tilbud av varer?

– Det ville dere fått uansett, men i tillegg ville varene i butikk vært rundt 5 prosent lavere, sier han.

Han forklarer at når de har satset på egne merkevarer som Hubbard-kylling, Kjeldsberg kaffe og Grans drikkevarer, så betyr det at de kan selge disse varene for lavere pris enn konkurrerende merkevarer, og på den måten kommer seg rundt at konkurrenten får en bedre innkjøpspris på merkevarene.

– Men det betyr at vi må selge flere varer for å øke omsetningen. Det er bra for en lavpriskjede, sier Reitan og slår ut med armene:

– Kundene våre merker det ved at de får flere varer i samme handlepose enn de får hos konkurrenten, påstår han til tross for at konkurrentene har vunnet flere av pristestene den siste tiden.

Er de tilgitt?

Etter Remas «bestevenn-strategi» og lansering av appen Æ, slet kjeden med kundeflukt. Det førte til omsetningsfall og resultatnedgang i 2017.

– Har kundene tilgitt dere?

– Vi har høyere kundevekst enn omsetningsvekst og folk heier på oss, sier Reitan.

Også kjøpmannsresultatet falt kraftig i 2017. Mens resultatet for kjeden økte, står kjøpmannsresultatet på stedet hvil i 2018.

– Det er god stemning, bare spør din lokale kjøpmann. Dessuten ser det enda bedre ut i år, lover han.

– Morsommere i Danmark

Årets store diskusjon i norsk dagligvarehandel går på om leverandørene forskjellsbehandler kjedene. Politikerne diskuterer ny handelslov, forbud mot prisdiskriminering og et handelstilsyn. Samtidig ansetter Konkurransetilsynet flere medarbeidere for å kontrollere bransjen bedre og undersøke flere saker.

– Hadde vi fått samme innkjøpspriser som vår største konkurrent, ville prisene til forbruker vært minst 5 prosent lavere, sier han.

Han vil ikke peke på noen leverandører som forskjellsbehandler, men sier at det hadde vært bedre om man hadde følt seg trygg på at han ikke subsidierer konkurrentene.

Da Rema etablerte seg i Danmark, fikk de samme betingelser som de andre aktørene.

– I Danmark økte vi omsetningen med 11 prosent. Norge er fremdeles 70 prosent av selskapet, men det er mye morsommere å konkurrere i Danmark. Der får vi vist at vi kan konkurrere med de største dagligvarekjedene i verden.

Skyer i horisonten?

Han tror også det kunne vært flere aktører i Norge om forholdene hadde vært som i Danmark.

– Der er det seks dagligvarekjeder, mot tre i Norge. Og så har de tilgang til mange flere leverandører. Det gir en annen dynamikk i markedet.

Etter en halvtime med Reitans beskrivelse av Remas lovende fremtid, må vi bare spørre:

– Ser dere ingen skyer i horisonten?

– Nei, ingen skyer, men noen spennende utfordringer er det, svarer Reitan.

Han peker på hvordan teknologien forandrer samfunnet vårt på mange måter.

– Det kommer til å påvirke oss også, men foreløpig vet vi ikke helt hvordan, sier han og legger til at det ikke bare handler om netthandel men om total endring i infrastruktur og måten vi jobber på.

Dette skaper noen utfordringer også for Rema og han bruker derfor endel av tiden på å se hva Alibaba, Amazon, Apple og Google gjør.

– Våre barn vil ikke godta det samme som vi gjør

Han trekker blant annet frem at kjøpmennene nå kan få «gjort unna alt kontorarbeidet før frokost, for så å være på gulvet i butikken og snakke med kunder og være en god leder». Alt via mobiltelefonen.

– Teknologien vil også bidra til et bedre miljø. Våre barn vil ikke godta det samme som vi gjør, og de kravene må vi møte. Og vi må være klar over at ting forandrer seg rakst, sier han.

Og så legger han til, ikke helt overraskende:

– Det som er fint er at arbeidet med miljø og å finne bedre løsninger, det sparer vi også penger på. Så da kan vi selge varene billigere.