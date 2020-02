Turbulent for Norwegian i 2019: Gikk med 1,7 milliarder kroner i underskudd

Norwegian la torsdag fram resultater for fjerde kvartal og for året 2019. Selskapet fikk et underskudd på 1.687 milliarder kroner for året, mot et underskudd på 2.490 i 2018.

Resultatene er preget av at Max-flyene har måttet stå på bakken etter ulykkene i Etiopia og Indonesia, samt problemene med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene.

Hans Jørgen Elnæs i analyseselskapet Winair anslår at det har kostet Norwegian rundt en milliard kroner at Boeings MAX-fly har stått på bakken siden mars. Problemer med motorene til Dreamliner-modellene har gitt rundt 300 millioner i tap.

– Dette er kostnader som de nå forhandler om å få kompensasjon for fra Boeing. Det hjelper jo ikke på 2019-resultatet, men kan bidra i løpet av det året som kommer, sier Elnæs.

Problemene med begge flymodellene vil fortsette et stykke inn i 2020. Det var ventet at Max-flyene ville være tilbake i drift til påske, men Norwegian regner nå med at det først vil skje i september, ifølge E24.

Fakta: Norwegians kvartalsresultat Nøkkeltall fra Norwegians resultat for fjerde kvartal 2019. Tall for fjerde kvartal 2018 i parentes. * Driftsinntekter: 8.944,4 millioner kroner (9.657,8 millioner kroner) * Driftsresultat: -1.278,0 millioner kroner (-3.593,2 millioner kroner) * Resultat før skatt: -2.024,2 millioner kroner (-3.944,9 millioner kroner)

Men selv om selskapet gikk med hele 1,6 milliarder kroner i tap i 2019, mener Norwegian-ledelsen at selskapet har hatt bedre oppdrift den siste tiden, skriver de i en pressemelding.

I fjerde kvartal ble det underliggende driftsresultatet før eierkostnader forbedret til 436 millioner kroner sammenlignet med et tap på 118 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Milliardkutt

Norwegian har gjennomført en rekke kostnadskutt, flere ulønnsomme langruter er lagt ned og flere baser er stengt. Selskapet har i tillegg utsatt flyleveranser, solgt fly og kvittet seg med aksjer i Bank Norwegian.

Tilsammen ble det kuttet 2,3 milliarder kroner i kostnader. 444 millioner bare i siste kvartal i fjor.

I høst presenterte ledelsen kuttplaner som skal effektivisere selskapet for 4 milliarder kroner innen slutten av 2021.

I november i fjor gikk Norwegian-grunnleggerne Bjørn Kise og Bjørn Kjos inn med 115 ferske millioner til selskapet etter børsfall. Tilsammen fikk selskapet inn 2,5 milliarder kroner i en emisjon.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Tjener mer på hver passasjer

Men selskapet ser lyspunkter. I 2019 økte omsetningen med åtte prosent, til 43,5 milliarder kroner. En årsak er at flyselskapet hadde større tilleggsinntekter per passasjer.

– Selskapet har økt enhetsinntektene, det vil si høyere billettinntekter og at de tar ut mer på tilleggstjenester fra passasjerene. De øker litt på det, men her har de fortsatt en jobb å gjøre, sier Elnæs.

Mer enn 36 millioner kunder valgte å reise med Norwegian i løpet av fjoråret. Fyllingsgraden var på 86,6 prosent, melder selskapet i en pressemelding.