Orkla-sjefen sier at han har sett på Høyre og denne regjeringen som en garantist for gode rammevilkår for næringslivet, og er svært skuffet.

– Denne sukkeravgiften viser at rammebetingelser for selskaper er risikable i Norge, sier Ruzicka til E24.

Orkla sier politikerne skylder på hverandre og på KrF som tok initiativet til avgiften.

– Jeg er veldig opprørt. Den er innført på kort tid uten analyser og høringer, og fører ikke med seg til helsebringende effekter, sier Ruzicka til E24.

Likevel ble resultatet forbedret

Merkevare-giganten Orkla la fredag frem kvartalstall. Konsernet hadde et resultat før skatt på rundt 1,1 milliarder kroner i årets andre kvartal, mot snaut 1 milliard i samme periode i fjor. Det justerte driftsresultatet økte også. Driftsinntektene ble drøyt 10 milliarder kroner, en økning fra 9,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Det var fortsatt god vekst i Finland og Sentral-Europa. Salgsutviklingen i Norge var imidlertid svakere enn i fjor, blant annet som følge av økningen i sjokolade- og sukkeravgiften på 83 prosent. Flere av Orklas varekategorier har opplevd lavere kampanjetrykk og økte priser mot forbrukerne, noe som ifølge kvartalsrapporten har gitt lavere salg.

Prioritet: Snu utviklingen i Norge

– Vår prioritet er å snu utviklingen i Norge, samt fortsette arbeidet med å vri porteføljen mot kategorier, salgskanaler og geografier med høyere vekst. Vi effektiviserer stadig vår vareforsyning, og i kvartalet besluttet vi å nedlegge to fabrikker i Sverige og Finland, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orkla eier nesten halvparten av malingsprodusenten Jotun, som hadde et vanskelig første kvartal i år. I andre kvartal hadde malingsprodusenten en salgsframgang, men fortsatt er markedssituasjonen «krevende» innen Marine Coatings, ifølge en børsmelding.