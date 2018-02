SAS fortsatt i minus – tror på solid overskudd

Resultat før skatt endte på minus 273 millioner svenske kroner i første kvartal, over 400 millioner kroner bedre enn i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble også kraftig forbedret til et underskudd på 239 millioner svenske kroner. Driftsinntektene var på 8.978 millioner svenske kroner, marginalt bedre enn i fjor.

– Resultatforbedringen er gledelig, til tross for et negativt resultat, og viser at vårt langsiktige arbeid med å forbedre tilbudet og effektivisere virksomheten gir resultater, opplyser administrerende direktør Rickard Gustafson.

Resultatet førte til at SAS-aksjen steg 6,3 prosent da Oslo Børs åpnet aksjehandelen tirsdag formiddag. På Stockholm-børsen økte aksjeverdien med 9,3 prosent, mens den var opp 8,6 prosent i København.

Gebyr for å sende koffert, forduftede fordeler og baser utlandet. Slik er SAS, i det stille, blitt mer og mer som Norwegian.

Kanonstart

Resultatet for første kvartal beskrives i SAS som et kanonstart på det nye regnskapsåret og det beste førstekvartalsresultatet siden den omfattende omstillingen startet i 2012. Selskapet tror nå på et solid overskudd det neste året:

– SAS forventer å kunne levere et resultat før skatt og engangsposter på mellom 1,5 og 2 milliarder svenske kroner. Utsiktene bygger på at det ikke inntreffer noe uforutsett, sier Gustafson.

SAS-sjefen medgir imidlertid at værforholdene har vært svært utfordrende de forrige tre månedene, men konstaterer tilfreds at kundene likevel er fornøyd.

– Uvanlig store værutfordringer i Skandinavia resulterte i flere forsinkelser og innstilte flyvninger enn normalt i kvartalet. Jeg beklager naturligvis at mange kunder ble rammet av forsinkelser, men ser likevel en stabil kundetilfredshet som et tegn på at SAS-personalet har klart å håndtere disse utfordringene på en tilfredsstillende måte, sier SAS-sjefen.

Effektivisering

Ifølge SAS-sjefen skyldes det forbedrede resultatet økt sesongtilpasning, økte inntekter fra kundefordelsprogrammet, frakttjenester, positive valutaendringer og ikke minst effektene av selskapets effektiviseringsprogram.

SAS har avvikende regnskapsår, slik at resultatet for første kvartal gjelder perioden november til januar. Effektiviseringsprogrammet ga en resultateffekt på 165 millioner svenske kroner.

– Det gir energi til å fortsette endringsarbeidet, som er avgjørende for fremtidige investeringer i nye fly, sier Gustafson.

Færre passasjerer

Tidligere i februar la SAS frem trafikktall for januar som viste en nedgang i antallet passasjerer, men økte inntekter pr. reisende. Tilsammen fløy over 1,8 millioner passasjerer med selskapet forrige måned, en nedgang på 5,3 prosent fra samme måned i fjor. Utviklingen var i tråd med selskapets forventninger.

Av trafikktallene fremgikk det også at antall flyvninger i årets første kvartal ble redusert med 5 prosent. SAS-flyene var mindre fulle enn på samme tid i fjor, og den såkalte kabinfaktoren – som viser hvor fulle flyene var – falt 5,1 prosentpoeng til 63,9 prosent. Samtidig økte den såkalte valutajusterte yielden – hvor mye selskapet tjener pr. passasjer pr. kilometer – med 6 prosent.

Gustafson sier innfasingen av større fly er en direkte årsak til at kabinfaktoren i begynnelsen av regnskapsåret kommer til å være lavere enn i foregående år. Selskapet har i dag en flåte på 44 fly, men har tilsammen 155 fly i trafikk. SAS har imidlertid behov for å skaffe 50 nye fly, og er allerede i dialog med flyprodusenten Airbus.