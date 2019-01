Huawei kan bli utestengt fra norsk 5G-utbygging

– Norge deler USA og Storbritannias bekymring og er bekymret for at private og statlige aktører i Norge er utsatt for spionasje, sier Wara til nyhetsbyrået Reuters.

Han sier Norge vurderer å slutte seg til andre vestlige land og nekte kinesiske Huawei å bygge infrastruktur for 5G-nettet, den neste generasjonen mobilnett. Både Telenor og Telia bruker utstyr fra Huawei i 4G-nettet og tester også 5G utstyr fra den kinesiske IT-giganten.

Allerede før jul skrev E24 at Samferdselsdepartementet vurderer å innføre tiltak som «bidrar til å redusere sårbarheten i norske ekomnett».

– Vi ser at ekomnettene er avhengig av et fåtall leverandører, og at en høy andel av særlig basestasjonsutstyret leveres av utstyrsleverandører fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og dermed potensielt kan rammes av en og samme sårbarhet, opplyste settestatsråd Harald T. Nesvik (Frp) den gangen.

Det er tre leverandører av slike ekomnett: Svenske Ericsson, finske Nokia og Huawei. Sistnevnte er den eneste som opererer utenfor Norges sikkerhetspolitiske sfære.