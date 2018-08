NHO vil ikke fjerne selskapsskatten likevel

En rekke medieoppslag sist uke forteller at NHO mener det er aktuell politikk å avvikle selskapsskatten.

- Dette er feil. Vi har ikke lansert et slik forslag, sier NHO-sjefen Kristin Skogen Lund i en pressemelding tirsdag morgen.

Hun peker på medieoppslagene som har tatt utgangspunkt i NHOs økonomiske overblikk fra andre kvartal. Der drøftet det hun kaller «våre fagfolk» hvordan globalisering og digitalisering vil påvirke skattesystemet på lang sikt.

– Dersom dette har kunnet misforstås som et aktuelt forslag, beklager vi det, sier Skogen Lund om at noen har tolket dette som at NHO vil ha bort skatten på overskudd i bedriftene.

Berifter som ikke ligger noen steder

NHOs drøfting tar utgangspunkt i at det er vansklelig å finne ut hvor de nye teknologiske kjempene som Google og Facebook egentlig driver produksjon, tjener opp overskudd og dermed skal skattlegges

«I en stadig mer globalisert og digital økonomi, blir det vanskeligere å basere skattesystemet på hvor bedriftene er geografisk lokalisert», skriver NHO.

– Vi er helt enig med statsministeren i at det beste ville vært å finne internasjonale løsninger på denne problematikken. Det er imidlertid svært krevende, og det har ikke vært stor nok fremgang i dette arbeidet, sier NHO-sjefen.

NHO skulle gjerne vært den internasjonale skattekonkurransen og tilpasningen foruten, står det i pressemeldingen.

25 prosent skatt er ok

NHO mener at Norge likevel må henge med på karusellen som gior stadig lavere skatt på overskudd. 25 prosent skatt ville vært greit, skriver NHO.

Landene konkurrerer om å ha den laveste skattesatsen.

- Men det øyeblikket land rundt oss senker satsen, kan ikke vi over tid ha en høyere skattesats i Norge uten at dette fører til at bedrifter flytter sine investeringer ut av landet. Derfor må vi tilpasse oss, og derfor er satsen for selskapsskatt satt ned fra 28 prosent til 23 prosent. NHOs posisjon er at den bør videre ned til 20 prosent for å være konkurransedyktig, sier Skogen Lund.