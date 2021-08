15.000 liter klor i sjøen ved et lakseslakteri i Alta

Politiet melder om akutt forurensing av 15.000 liter klor i sjøen ved et lakseslakteri i Alta i Finnmark. Rundt 460 tonn oppdrettslaks skal være døde.

NTB

Nå nettopp

– Vi fikk melding fra et lakseslakteri om at de skal ha hatt et utslipp på rundt 15.000 klor i løpet av natten. Rundt 460 tonn oppdrettslaks skal være døde. Politiet og brann er på stedet. Vi prøver å få oversikt over det som skjer, sier operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen i politiet til VG.

Politiet opprettet først en sikkerhetsavstand på 600 meter, men kloret skal ha rent rett ned i vannet og det skal derfor ikke være fare for noen på land.

– Vi har varslet Miljøvernavdelingen for statsforvalter og ledelsen i Alta kommune, sier Jørgensen.