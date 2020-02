Netthandelen vokste kraftig i fjor. Likevel la vi igjen mer penger på kjøpesentrene.

– Det kryr jo av folk her! utbryter Turid Melhuus (66).

Sammen med venninnen Ingebjørg Mjåland (70) har hun akkurat vært og sett film på storkinoen Odeon på Storo. Nå gjøres det unna ærender på Storosenteret vegg i vegg.

– Det er først og fremst praktisk med alle butikkene på ett sted, sier Mjåland, som like gjerne handler på nettet.

Melhuus foretrekker på sin side de fysiske lokalene.

– Jeg liker å se og prøve ting på. Dessuten er senteret en veldig koselig møteplass, sier hun.

Vekst for Thon-sentrene

Storo Storsenter eies av kjøpesenterkongen Olav Thon (96) og er landets femte største målt i omsetning.

Torsdag morgen la Olav Thon Gruppen frem sin fjerde kvartalsrapport for 2019.

Den viser at butikkene ved selskapets 77 kjøpesentrene hadde en årsomsetning på 50,2 milliarder kroner i fjor – en økning på 2,5 prosent fra året før. Også antall besøkende økte med rundt 2,8 prosent.

– Det er tøffere tider i varehandelen. Til tross for det hadde vi økning i omsetningen i 2019, og hittil i år ser vi også en liten økning på rundt 1,5 prosent. Det synes vi er ganske positivt, sier direktør for kjøpesenter i Thon Eiendom, Thomas Rønning.

Netthandelen vokser – varehandelen strever

Det er ikke bare Thon-sentrene som vokste i 2019. Ifølge en oversikt laget for Oslo Handelsstands Forening (OHF) hadde de 60 største kjøpesentrene i landet en samlet omsetningsvekst på 1,7 prosent i 2019.

Det skjedde samtidig med at netthandelen økte med hele 20 prosent, ifølge tall fra SSB. Den tøffe konkurransen har gått hardt utover flere kjente aktører i norsk varehandel.

I forrige uke ble det kjent at Gresvig-gruppen, som i en årrekke har drevet sportsutstyrskjedene G-Sport, G-Max og Intersport, er konkurs. Noen dager senere rapporterte konkurrenten XXL om tap på 460 millioner kroner i siste kvartal av 2019. Også kosmetikkjedene Vita og Loco måtte stenge dørene i høst.

Ferske tall fra SSB viser at sysselsettingen innen varehandelen falt med 1 prosent i fjerde kvartal 2019. Det tilsvarer 3300 færre i arbeid enn på samme tid året før.

Monica Strømdahl

OHF: Ikke imponert over veksten

Ifølge administrerende direktør Bjørn Næss i OHF er bildet imidlertid mer nyansert.

– Veksten i netthandelen i Norge skjer stort sett hos de store kjedene som også har butikker på kjøpesentrene, så det blir ikke helt riktig å omtale det som direkte konkurranse, sier Næss.

Han mener for øvrig at en samlet vekst på 1,6 prosent i 2019 for kjøpesentrene i Oslo, ikke er så imponerende.

– Ser du på de 250 største sentrene, er veksten på bare 0,6 prosent, sier han. Noen av Thon-gruppens største sentre har minustall, legger han til.

Næss mener at tallene snarere viser en trend der de lokale kjøpesentrene gjør det bedre.

– I Oslo ser det ut til at bydelssentrene trekker flere lokale kunder. Min analyse er at ekstra bomringer gjør at folk i større grad handler i sine nærområder.

Beathe Schieldrop

Internasjonal trend: Satser på opplevelser

Storo Storsenter kan vise til en omsetningsvekst på 8,5 prosent i 2019.

Det skyldes blant annet en større oppussing og utvidelse av tilbudet de siste årene, med hotell, treningssenter, flere spisesteder og Norges største kinosenter.

– På Storo har vi bygget en egen bydelsdestinasjon, sier Rønning i Thon Eiendom.

Flere av Thon-sentrene har fått lignende oppgraderinger det siste året. Satsingen på opplevelser er blitt ett av de viktigste tiltakene for å redde kjøpesentrene fra butikkdøden.

Det er en trend som preger også den internasjonale varehandelen. I USA bygger desperate kjøpesentre innendørs skibakker og fornøyelsesparker for å holde på kundene.

– Vi tror det blir veldig viktig for å sikre videre vekst at vi utvider kjøpesentrene til å romme flere formål enn bare handel, sier Rønning.

Monica Strømdahl

– Viktig møteplass

Flere norske kjøpesenter-eiere går i samme retning.

– Vi har bevisst prioritert opplevelser, mat og drikke og faghandel, sier Christopher Raanaas, forvaltningsdirektør for hotell og kjøpesenter i KLP Eiendom.

I motsetning til Thon-gruppen hadde KLP Eiendom færre besøk til sine sentre i 2019 enn året før. Likevel økte omsetningen med 2,8 prosent.

Raanaas mener det også skyldes en satsing på nisjebutikker fremfor bare de mer konkurranseutsatte kjedene.

– Det er utrolig stor forskjell på omsetningen i butikkene som tilbyr god service og fagkunnskap, og omsetningen i butikker der selgerne står og ser på mobilen, sier han.

Dessuten mener han kjøpesenteret har et viktig sosialt fortrinn:

– Kjøpesenteret fungerer fortsatt som en viktig møteplass, også for de unge.

Tror ikke kjøpesentrene slipper unna

Bjørn Næss i OHF mener kjøpesentrene har en fordel fordi de er flinke til analysere markedet og påvirke hvilke leietagere de har til enhver tid.

– Kjøpesentrene er gode på å legge til rette for de riktige butikkene, og samtidig bygge ut tilbudet, sier Næss.

Men han tror ikke nødvendigvis at sentrene vil skånes for butikkdøden.

– Jeg har vanskelig for å se at de stiller i noen annen klasse enn handel for øvrig, sier han og legger til:

– Det som skjer i sportsbransjen berører også kjøpesentrene.

Rønning i Thon Eiendom mener imidlertid at forretningsmodellen til de rene nettbutikkene, med fri frakt og retur, ikke er bærekraftig.

– De som lykkes nå, er kjedene som tilbyr både fysiske butikker og gode løsninger for netthandel. Derfor ser vi også at rene netthandelsaktører etterspør fysiske butikker, sier Rønning.