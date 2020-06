Elon Musk-selskap viser interesse for Fornebubanen

Selskapet har nylig hatt digitale møter med transportkomiteen på Stortinget sammen med det norske selskapet Seabrokers, der tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er forretningsutvikler, skriver bygg.no.

Frp omtaler Musk-selskapets interesse i innstillingen fra komiteen. Partiet mener The Boring company har presentert et konsept de mener har potensial for strekningen mellom Oslo og Fornebu i Bærum.

Selskapet til Tesla-sjef Elon Musk bygger i dag et underjordisk system for selvkjørende biler i Las Vegas. Selskapet ble startet i 2017. Nå ønsker selskapet mer informasjon om Fornebubanen slik at de kan regne mer på prosjektet.

Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud mener at det bør de få mulighet til.

– Dette er spennende både økonomisk og miljømessig. The Boring Company gjør allerede dette i USA. De tenker autonome biler uten sjåfør og de gjør selve tunnelbyggingen billigere og enklere enn hva som er lagt opp i Fornebu-alternativet, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.