Politiet mener ulovlig kongekrabbetransport har pågått i minst ti år

– Vi har grunn til å tro at denne transporten, via et transportselskap i Øst-Finnmark, skal ha foregått i i hvert fall ti år, sier politiførstebetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt til Fiskeribladet.

Fredag gjennomførte politiet en aksjon mot et forretningsbygg i Tana kommune. Ifølge Fiskeribladet var det vareterminalen til et transportselskap politiet gikk til aksjon mot.

Totalt er tre personer varetektsfengslet i saken, siktet for grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning, heleri eller medvirkning til dette. Totalt har over ti personer status som siktet.

Fredag opplyste Kripos til NRK at også et transportselskap på Østlandet står sentralt i politiets etterforskning. Flere av de ansatte i selskapet er siktet i saken.