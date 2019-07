– I debattene forteller politikerne at «de har bevilget så og så mye». Ingen snakker om at «resultatene er blitt slik og slik».

Som ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen har Therese Johnsen (69) i nesten 25 år gransket sammenhengen mellom politiske vedtak i Stortinget, gjennomføringen på ulike nivåer i offentlig sektor og resultatet for landets innbyggere.

Fakta: Riksrevisjonen Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Omtalt allerede i Grunnloven i 1814. Gjennom revisjon av statens regnskaper og særskilte undersøkelser sjekker Riksrevisjonen hvordan regjeringen og statsforvaltningen iverksetter Stortingets vedtak. Ledes av riksrevisor og tidligere finansminister Per-Kristian Foss. Har rundt 450 ansatte.

I slutten av juni ble hun pensjonist. Nå kan hun snakke friere.

– På veldig mange områder har Stortinget satt ambisiøse mål det vanskelige å nå. På andre områder kan det skorte på gjennomføringsevnen, sier hun.

Johnsen har vært leder for 115 revisorer som overvåker og gransker statens virksomhet. Hun har ledet og presentert rundt 300 undersøkelser.

Her er hennes fem eksempler på at resultatene ikke er i samsvar med målene:

Eksempel 1: Overføre gods fra vei til bane

– Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til jernbanen og sjøtransporten slik at gods er overført fra vei, sier hun.

Dermed er heller ikke hovedmålene i transportpolitikken nådd: Fremkommeligheten i trafikken er ikke blitt bedre, klimagassutslippene har ikke gått ned og trafikksikkerheten er ikke styrket ved å flytte gods bort fra veiene.

– Utviklingen har ikke gått i riktig retning. Veiene er blitt mye bedre, mens det ikke er satset like mye på å bygge knutepunkter der vei og bane kan møtes. Kapasiteten i godstransport på bane er ikke prioritert, sier hun.

– Med sin overlegne fleksibilitet vinner derfor veitransporten konkurransen om godset.

Eksempel 2: Doble produksjon og bruk av bioenergi

I 2008 vedtok Stortinget å nesten doble bruken av bioenergi til 2020. Det skal bidra til å kutte klimautslippene.

– Vår rapport fra 2016 viser at økningen bare er rundt 10 prosent. Målet kommer ikke til å bli nådd, sier hun.

Minst tre departementer er involvert i saken.

– Men disse har ikke klart å samordne seg om en felles strategi. En tilskuddsordning ble tatt bort og reduserte lønnsomheten. Veibruksavgift gjorde transporten av biobrennstoffet dyrere, sier Johnsen.

Eksempel 3: Kampen mot barnefattigdom

Tiltak mot barnefattigdom har stått høyt oppe på den politiske dagsordenen lenge.

– Her er ambisjonene store, og syv departementer har ansvaret for ulike tiltak. Men ingen har et felles ansvar for alt som blir gjort, sier hun.

Johnsen mener dokumentasjonen av resultater er svak.

– Det er ingen samordnet rapportering og måling av resultatene. Stortinget burde oftere få en helhetlig rapportering, sier hun.

Eksempel 4: Planleggingstiden for vei går ikke ned

Johnsen forteller at planleggingstiden for veiprosjekter i gjennomsnitt er over ti år.

– Stortinget har flere ganger uttalt at den er for lang. Her er det ingen dokumentert reduksjon. Tiltakene som er satt i verk, har ikke virket, sier hun.

Johnsen tror dagens plansystem med omfattende utredninger og innsigelser gjør det vanskelig å få ned planleggingstiden. Samtidig skjønner hun dilemmaene sentrale myndigheter står overfor.

– Statlig overstyring er ikke populært, og ingen politikere ønsker å bli upopulære.

Eksempel 5: Vet lite om resultatene innen bistand

Omfanget av bistanden styres av tallfestet mål om å bruke 1 prosent av brutto nasjonalinntekt.

Johnsen har vært med på en rekke undersøkelser av effektene av bistand.

– Flere av disse dokumenterer at målene ikke nås eller at myndighetene rett og slett ikke har god nok kunnskap om resultatene. Dette gjelder særlig der pengene går inn i internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN og Verdensbanken, sier hun.

Hun går enda mer konkret til verks:

– For eksempel blir funksjonshemmede barn brukt som argument for å støtte et utdanningsprosjekt innen bistand. Men få prosjekter kan rapportere om antall barn som er nådd, sier hun.

Vil ha mer effektivitet

Johnsen ser behov for at politikere på ulike nivåer blir mer opptatt av såkalt «kostnadseffektivitet».

Det vil si: Hva får vi igjen for pengene Stortinget bevilger?

– Dette har ikke Stortinget interessert seg så mye for. For eksempel er det store forskjeller i effektiviteten mellom sykehusene. Men krav om økt effektivitet blir fort møtt med bekymringer for «kvaliteten». Jeg mener helsepolitikerne bør bli tøffere i kravene til effektivitet, sier hun.

Johnsen mener sammenligningen mellom de flinke og de mindre flinke bør gjelde hele offentlig sektor.

– Når vi sammenligner effektiviteten mellom likeartede enheter, uavhengig av sektor, så er det nesten alltid noen som gjør det bedre. Det skjer gjennom bedre organisering, bedre ledelse eller mer effektiv bruk av mulighetene som teknologien gir, sier hun.

Johnsen kjøper ikke argumentet om konflikt med «kvalitet».

– De som er mest effektive, har ikke dokumentert svakere kvalitet på tjenestene.

Færre budsjettsprekker

Riksrevisjonen gjør sine undersøkelser der de har mistanke om at alt ikke er helt på stell.

– Det gjør vi for å oppnå forbedringer, sier Johnsen.

– Svartmaler dere tilstanden i offentlig sektor?

– Faren er at undersøkelsene gir et skjevt bilde av helheten. Det store bildet er at offentlig sektor i Norge driver bra, sier hun.

Johnsen trekker frem ett område der ting er blitt bedre: budsjettsprekker i investeringsprosjektene.

– På 1990-tallet var budsjettsprekkene store. På Gardermobanen var sprekken over 100 prosent og overskridelser var vanlig i de store veiprosjektene. Mer realistisk budsjettering og nye rutiner for kvalitetssikring har bedret dette betydelig, sier hun.

– Hva med den store sprekken i Stortingets byggeprosjekt?

– Det var vel ikke underbudsjettering, men heller manglende evne til å se utfordringene og dermed svak planlegging, svarer Johnsen.