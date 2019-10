Dyrere duppeditter, men billigere BH-er i netthandelen

I mandagens forslag til statsbudsjett for 2020 kom det flere endringer for norske forbrukere som handler i utenlandske nettbutikker.

Norske forbrukere har i årevis gledet seg over momsfrie duppeditter fra Kina, brus fra Sverige og leker fra England. Regjeringen fjerner nå muligheten for toll- og avgiftsfri handel opp til 350 kroner.

Med de foreslåtte endringene vil en mobillader til 100 kroner fra Kina eller en leke til 200 kroner fra England bli henholdsvis 25 og 50 kroner dyrere neste år.

Dagens regler gir fordel for norske klesbutikker

Varer verdt over 350 kroner (inkludert frakt) er du i dag nødt til å betale merverdiavgift på 25 prosent for. For mat og klær over dette beløpet må du i tillegg betale toll.

På toppen av det må du ut med gebyrer på 150 kroner eller mer til fraktselskapet for at de skal ordne med toll og moms for deg.

Dermed har norske klesbutikker med dagens ordning en klar fordel foran utenlandske:

Bestiller du en genser til 500 kroner fra en norsk nettbutikk, vil tollen forlengst være betalt av butikken og momsen vil være inkludert i prisen.

Bestiller du den samme genseren fra en utenlandsk nettbutikk, må du med dagens regler selv sørge for toll på 10,7 prosent og moms på 25 prosent for å få genseren over landegrensen. På toppen av dette, kommer fraktselskapets gebyr for fortolling.

Ikke sikkert småhandel blir mye dyrere

Samtidig med at 350-kronersgrensen fjernes, innfører regjeringen en tollfri grense på 3000 kroner for tekstiler, i all hovedsak klær.

Dermed vil genseren fra utlandet fra 1. april neste år slippe toll, men fortsatt være momspliktig. Den vil etter alt å dømme bli billigere for deg.

Leken fra England vil fortsatt være tollfri, men blir momspliktig. Likevel er det ikke sikkert at den blir særlig mye dyrere.

Årsaken er at du kan slippe unna høye gebyrer for at fraktselskapet skal ordne med momsen for deg. Dette gebyret vil i mange tilfeller være høyere enn momsen du nå må betale for varen.

Forklaringen ligger i en ny ordning regjeringen oppretter for utenlandske nettbutikker. Ordningen går ut på at butikken i utlandet tar på seg ansvaret for å betale momsen, akkurat slik norske butikker gjør i dag.

Ordningen er frivillig, men regjeringen mener de utenlandske butikkene vil fristes til å delta fordi du som norsk kunde slipper fraktselskapenes høye gebyrer for toll- og momshåndtering.

Tollfrie truser, men toll på slips

I netthandelen er det stort sett bare matvarer og klær det er toll på, ifølge Tolletaten. Men tollsatsene på klær varierer i dag mye og er svært kompliserte:

Skal du spe på undertøys- og sokkeskuffen fra en utenlandsk nettbutikk? Da må du betale 10,7 prosent toll på sokkene, men 5,6 prosent toll på BH-er. Truser er tollfrie.

Pelskåper er tollfrie, mens jakker har 10,7 prosent toll.

Slips belastes med 5,6 prosent toll. Slipsnåler er tollfri.

På grunn av de kompliserte reglene, mener Regjeringen det er nødvendig å innføre en tollfri kvote på 3000 kroner for klær for å få de utenlandske nettbutikkene med seg i den nye, frivillige momsordningen.

– Regjeringen fjerner et problem, men skaper et nytt problem

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke, som har 22.000 medlemmer innenfor blant annet leketøys- og klesbutikker. Han er fornøyd med at 350-kronersgrensen forsvinner, men kaller tollfrigrensen på 3000 kroner for klær «hårreisende».

Kristensen forklarer at en norsk klesbutikk må betale toll på klærne før de selges til kundene. Denne tollen slipper en nettbutikk basert i Sverige eller andre land, mener han.

– Det betyr at de som selger på nett i Norge, bør flytte til Sverige. Regjeringen fjerner et problem, men skaper et nytt problem, mener han.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet forklarer at norske butikker betaler et beskjedent beløp i toll på klær de importer, mens privatpersoner som kjøper de samme klærne fra en utenlandsk nettbutikk betaler betydelig høyere beløp i toll.

– Fra mange land er det heller ikke toll, hverken EØS-land eller andre land vi har frihandelsavtale med, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Næsje presiserer at næringsmidler ikke omfattes av den nye ordningen for momsbetaling, men rammes av at 350-kronersgrensen forsvinner. Dermed blir godteri og brus fra utenlandske nettbutikker momspliktig fra første smak.