Oppgang på Shanghai-børsen dagen etter kraftig fall

Den viktigste indeksen i Shanghai steg tirsdag 1,3 prosent. I Hongkong var oppgangen på 1 prosent, mens Tokyo-børsen hadde steget 0,6 prosent da aksjehandelen ble avsluttet i Japan.

– At utviklingen snudde i Shanghai, gjorde at investorene i Tokyo følte seg tilstrekkelig komfortable til å kjøpe aksjer igjen, sier megleren Toshikazu Horiuchi i selskapet IwaiCosmo Securities.

Frykten for Wuhan-viruset utløste voldsomme fall på rundt 8 prosent i Shanghai og Shenzhen mandag, da børsene her åpnet etter ferien i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen.

Samtidig med børsåpningen pumpet Kinas sentralbank store pengesummer inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien.

Like før aksjehandelen startet tirsdag, kunngjorde kinesiske myndigheter at over 20.000 mennesker er bekreftet smittet av Wuhan-viruset og at over 400 mennesker har mistet livet.