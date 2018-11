Remas bestevenn-ansvarlig blir ny sjef for G-sport

Drøyt ett år etter at Lars Kristian Lindberg forsvant ut fra Rema, er han tilbake i ny jobb.

Lindberg blir administrerende direktør og overtar etter Pål Heldrup Rasmussen, som går inn i konsernledelsen i Gresvigs eierselskap O.N. Sunde.

Den tidligere Rema-sjefen går fra mat til sport, nærmere bestemt Gresvig, en av Norges største sportskjeder, bare slått av XXL. Gresvig har i dag 220 butikker, fordelt mellom kjedene G-sport, G-Max og Intersport.

De tre kjedene har en samlet butikkomsetning på over 5 milliarder kroner, men sliter med store underskudd.

Ifølge DN hadde Gresvig et samlet underskudd på nærmere 600 millioner i løpet av syv år. I fjor endte underskuddet på 194 millioner kroner. Avisen skriver at sportsgiganten tapte én krone for hver 17. krone som kom inn i kassen.

Tøft i år også

– Det er første dag i dag, men jeg kan si så mye at det blir et krevende år i år også, sier Lindberg.

Han legger til at selskapet har gjort mye det siste året for å rette opp i situasjonen, og de har flere planer for fremtiden.

Hele bransjen merker konkurransen fra Internett og internasjonale aktører. Dette blir en av utfordringene Lindberg må ta tak i.

Han har ti års erfaring fra Rema og fem år fra Orkla. I tillegg til at han hadde ansvaret for den problematiske bestevenn-strategien til Rema, var han også med på å utvikle konsepter som Middag for under 100-lappen, Remas grill-kampanje, mens i Orkla jobbet han mye med Grandiosa, blant annet suksessene Full pakke og Lørdagspizza.

– Hva kan du ta med deg herfra til sportsbransjen?

– Jeg er ydmyk for at sportsbransjen er en ny bransje for meg, med utstyr og klær som har en annen dynamikk enn mat. Jeg vil bruke litt tid til å lære meg både bedriften og bransjen, sier han.

Bransjen får konkurranse

I dag omsetter sportsbransjen for rundt 14 milliarder kroner. Siste kvartal viste en vekst på 2 prosent, mens første kvartal i år var en skikkelig vinterfest med 10 prosent vekst, viser tall fra bransjeforeningen Sportsbransjen.

Bransjeforeningen skriver i sin pressemelding fra forrige uke at konkurransen kommer fra Internett, konseptbutikker og «outlets».