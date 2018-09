Danske Bank har sendt ut en lang pressemelding som oppsummerer den eksterne granskingen av hvitvasking av penger gjennom filialen i Estland.

Onsdag formiddag var det også pressekonferanse i København.

Danske Bank er den tredje størte banken i Norge, etter DNB og Nordea.

Klarer ikke svare på hvor mye som er hvitvasket

I pressemeldingen onsdag legger Danske Bank frem konklusjonene fra den eksterne granskingen. Den er satt i gang i kjølvannet av flere medieavsløringer om at bankens filial i Estland skal ha blitt brukt til å hvitvaske flere titalls milliarder kroner fra Russland.

Både russisk etterretning og Putins familie skal være blant dem som har brukt filialen til å hvitvaske penger, har avisen Berlingske skrevet tidligere.

Styreleder Ole Andersen er i pressemeldingen sterk i selvkritikken.

– Banken har helt klart mislykkes i å leve opp til sitt ansvar i denne saken. Dette er skuffende og uakseptabelt og vi ber om unnskyldning til alle våre partnere, ikke minst våre kunder, eiere, ansatte og samfunnet generelt, sier han.

2000 milliarder blir gransket

Av de kundene som hittil er gransket er Danske Bank ikke i stand til å gi et nøyaktig anslag på mistenkelige transaksjoner.

Rundt 15.000 kunder i filialen i Estland er i utgangspunktet omfattet av granskingen, uten at dette betyr at alle har gjort noe galt. Disse er utlendinger i Estland eller har «karakter av å være utlendinger».

Disse kundene har i årene 2007–2015 utført betalinger for rundt 200 milliarder euro i alt (knapt 2000 milliarder norske kroner).

Frem til nå har granskerne gått gjennom 6.200 av de 15.000 kundene som er omfattet. Det store flertallet av disse blir karakterisert som «mistenkelige». Nesten alle disse kundene er blitt rapportert inn til myndighetene, skriver Danske Bank i pressemeldingen.

Danske Bank venter at en «betydelig del» av betalingene vil vise seg å være «mistenkelige».

Større problemer en antatt

Styreleder Andersen fortsetter:

– Det er ikke tvil om at problemene i den estiske filialen var større en antatt da vi startet etterforskningen. Granskingen har avdekket noen svært uakseptable og ubehagelige saker ved vår estiske filial.

Han retter også blikket mot bankens ledelse i Danmark, og sier at granskingen peker på en rekke «utilstrekkelige» kontrollrutiner på konsernnivå.

Gir bort inntekten

Danske Bank har bestemt seg for å donere bruttoinntekten fra utenlandske kunder i Estland til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det dreier seg inntekten i årene 2007–2015, da de mistenkelige transaksjonene skal ha skjedd.

Det gode formålet er å sette opp en uavhengig stiftelse som skal bekjempe internasjonal finansiell kriminalitet. Stiftelsen vil få overført 1,5 milliarder danske kroner fra Danske Bank.

Banken tar forbehold om at myndighetene inndrar noe av inntektene i filialen.

Stiftelsen skal støtte initiativer for å bekjempe internasjonal finansiell kriminalitet, inkludert i Estland og Danmark. Stiftelsen vil være uavhengig av Danske Bank med sitt eget styre.

Sjefen trekker seg

Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen meldte onsdag morgen at han trekker seg fra jobben.

– Det er klart at Danske Bank har mislykkes i å leve opp til ansvaret sitt i saken med mulig hvitvasking i Estland. Jeg beklager dette dypt, uttaler Borgen i en pressemelding fra Danske Bank.

Styreleder Andersen sier styret har hatt «åpne og tillitsfulle» diskusjoner om og med Borgen om hans stilling, men har vært enige om å vente til granskingen var klar.

– Borgen har selv levert inn sin oppsigelse. Vi er enige i hans vurderinger og hans avgjørelse, sier Andersen.

Styrelederen sier det derfor ikke er en aktuell problemstilling hvorvidt Borgen ville fått forsette i stillingen hvis han ville.

Borgen skal forsette i stillingen til en etterfølger er funnet.

Borgen kunne vært «mer aktiv»

Gransker Ole Spiermann sa at toppsjef Borgen «kunne vært mer aktiv» i løpet av årene han har vært toppsjef. Men granskingen har ikke avdekket lovbrudd i toppledelse eller styre.

Danske Bank har gjennomført en rekke tiltak for å unngå å havne i samme uføret igjen. Dette gjelder både styringen av filialen i Estland og på toppnivå i banken.

På pressekonferansen sa styreleder Ole Andersen seg «enig i alt» som nå er kommet frem. Han sa at Danske Bank nå er «et helt annet sted» når det gjelder kontrollrutiner og styring.

En rekke ansatte i den estiske filialen og på konsernnivå er avskjediget, har fått advarsler, har tapt bonus og er rapportert til myndighetene. Flertallet av disse jobber ikke lenger i Danske Bank.

Mads Claus Rasmussen / TT / NTB scanpix

Tidligere anslag

Avsien Berlingske Business har tidligere skaffet frem informasjon om i alt 53 milliarder kroner i mistenkelige pengestrømmer i Danske Bank.

Den siste avsløringen gjaldt den såkalte Magnitskij-saken, der statlige russiske tjenestemenn og kriminelle stjal skatteinntekter som så ble kanalisert ut av Russland.

I Aftenpostens serie LIVET PÅ TOPPEN forteller Thomas Borgen om å lede en stor bank: Banksjefen går undercover

La ned filial

Saken førte til at den estiske filialen ble lagt ned, men det var først i 2017 at Danske Bank satte i gang en intern undersøkelse som ennå ikke er ferdig.

Presset mot Borgen har økt i takt med at det har kommet frem opplysninger om at han på et tidlig stadium skal ha blitt informert om mulig hvitvasking.

– Det er med beklagelse at vi må ta farvel med Thomas Borgen. Vi har naturligvis diskutert situasjonen fortløpende, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i er korrekt, skriver styreformann Ole Andersen i en børsmelding.