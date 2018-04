– De som vokser opp nå, vil ha et helt annet forhold til lufttransport enn vår generasjon. De kommer ikke til å ha skepsisen vi har til førerløse fly, og de vil ikke godta å bruke to-tre timer på tre-fire mil for å krysse São Paulo, sier Embraers sjef for passasjerfly, John Slattery, til Aftenposten.

Den brasilianske flyprodusenten inngikk for snart et år siden partnerskap med transporttjenesten Uber.