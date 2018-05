Et bredt, politisk flertall på Stortinget ønsker at Norge skal bli pionérnasjon innenfor elektrisk luftfart.

I den politiske plattformen som dagens regjering vedtok på Jeløya 14. januar i år slås det fast at den vil «gi Avinor i oppdrag å utvikle et program for å legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart».