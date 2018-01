AirBaltic, som frem til 2008 var delvis eiet av SAS, er verdens mest punktlige flyselskap, ifølge analysebyrået OAG.

90,01 prosent av de registrerte flyvningene til selskapet ankom før det hadde gått 15 minutter etter oppsatt rutetid.

Med en punktlighet på 80,9 prosent er SAS på sjetteplass i verden i kategorien «mega airlines», og niende beste i Europa uansett kategori.

Men selskapet når ikke opp på topp 20 i verden.

Plass Selskap Punktlighet 1 Airbaltic 90.01% 2 Hong Kong Airlines 88.83% 3 Hawaiian Airlines 87.24% 4 Copa Airlines 86.39% 5 Qantas Airways 86.18% 6 Japan Airlines 85.27% 7 Vueling Airlines* 85.25% 8 Jetstar Asia* 85.08% 9 Skymark Airlines* 85.00% 10 Aer Lingus 84.46% SAS 80,90% Norwegian* 78,62% *lavprisselskap

Kilde: OAG

Viser til stor vekst på langdistanse

Norwegian har til sammenligning 78,62 prosent punktlighet, og er dermed verdens 12. mest punktlige innenfor lavprissegmentet. Dette tallet inkluderer flyvninger med DY- og D8-nummer, med andre ord fra alle Norwegians baser.

– Hvor fornøyd er dere med 78,62 prosent punktlighet, som er et par prosentpoeng bak SAS og bak mange andre lavprisselskaper?

– Vi er ikke fornøyd med hvordan punktligheten har utviklet seg. Men dette påvirkes av interkontinentale flyvninger til flyplasser med dårlig infrastruktur. Og selv om man lander på tid, venter man fra tid til annen altfor lenge på å få parkere. Punktligheten på London Gatwick er for dårlig. Vi har ikke vært fornøyd med samarbeidspartneren på bakken, og heller satt inn egne folk til håndtere det. Det har vi også gjort i Spania.

De interkontinentale rutene betjenes i hovedsak med flytypen Boeing 787 Dreamliner, som det i starten var en del forsinkelser og problemer med. Denne uken ble det også kjent at Norwegian må bytte motorene på 21 utgaver av 787.

SAS roser egne ansatte og Avinor

– Vi er fornøyd med å være i verdenstoppen. Her har vi vært siden 2007. Æren for dette går til de ansatte i alle ledd i selskapet, sier pressesjef Knut Morten Johansen i SAS.

Han berømmer selskapets evne til å håndtere den typen vær- og føreforhold som tidvis preger den nordlige delen av Europa.

– For Norges del skal også Avinor ha en stor del av rosen for at de sikrer at infrastrukturen på bakken gjør dette mulig. Man skal ikke så langt utenfor Skandinavia før noen snøfnugg rammer flytrafikken hardt, sier Johansen.

Det finnes ingen garanti mot forsinkelser, men sjekk flyene som gir kongelig behandling

Stavanger blant verdens mest punktlige

Flere norske flyplasser hevder seg i kampen om å ha høyest andel presise avganger og ankomster.

Stavanger lufthavn er på tredjeplass blant de små flyplassene, bak Tenerife Norte og Hannover. Bergen (8.) og Trondheim (12.) følger på.

Oslo har en noe høyere andel forsinkelser enn København, mens Stockholm ikke engang er med på topp 20-listene i de ulike kategoriene. Generelt viser tallene at andelen forsinkelser øker med størrelsen på flyplassen. Blant de største flyplassene, kommer Tokyo, Madrid, Atlanta, Minneapolis, Doha og Moskva best ut.

Nordens mest punktlige Andel på rutetid Stavanger 86,67% Bergen 85,55% Trondheim 84,66% København 82,25% Helsingfors 80,97% Oslo 80,66%

Kilde: OAG

«På rutetid» betyr i denne sammenheng at flyet har gått eller ankommet innen 15 minutter etter oppsatt rutetid. Kanselleringer regnes som forsinkelse.

Noen ganger forsinket, mens andre ganger går det for fort i svingene: Nordmann fløy med KLM uten at selskapet visste at han var om bord

Oslo-Arlanda blant verdens travleste

Oslo-Arlanda utenfor Stockholm er den 20. mest trafikkerte internasjonale flyruten i verden målt i antall flyvninger, ifølge analyseselskapet OAG.

I 2017 var det 12.804 avganger mellom de to flyplassene, som tilsvarer i gjennomsnitt 35 avganger pr. dag. Tirsdag 9. januar er det 38 flyvninger mellom flyplassene: Åtte hver vei med Norwegian og 11 hver vei med SAS. SAS og Norwegian står for nesten alt dette, men siden i fjor vår har også Ethiopian Airlines fløyet denne ruten fire dager i uken på vei til og fra Addis Abeba.

Ti avganger i timen på verdens travleste

Innad i Europa er det bare tre internasjonale strekninger som er mer trafikkerte enn Oslo-Arlanda. Rutene mellom London og Dublin, og Amsterdam og Frankfurt har flere avganger.

Den travleste flyruten i verden går mellom Jeju og Seoul i Sør-Korea. Den times lange flyturen mellom øya Jeju og Gimpo-flyplassen utenfor landets hovedstad er trafikkert med i alt 178 avganger pr. dag – tilsvarende ti avganger i timen innenfor flyplassens åpningstider. I tillegg kommer privatfly og mindre propellfly.

Ingen europeiske flyvninger er med i listen over de 20 mest trafikkerte innenlandsrutene.