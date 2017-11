Skattedirektøren vil gjerne titte i Paradise Papers, men han vil ikke betale

– Dokumentene i denne lekkasjen er åpenbart interessante for oss. Men Norge har som praksis ikke å betale for slike opplysninger, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Tar dere imot opplysninger andre land har betalt for?

– Vi vurderer materiale vi kan motta fra andre lands skattemyndigheter. Det er for tidlig å si konkret hva som vil skje med Paradise Papers, men vi arbeider alltid for at vi skal få best mulig tilgang til denne typen lekkasjer, sier Holte.

BBC har skrevet at tyske myndigheter betalte 5 millioner euro for tilgang til lekkasjen Panama Papers.

Panama Papers ble publisert av Aftenposten og andre medieorganisasjoner verden rundt i april i fjor.

Ny stor lekkasje

Søndag publiserte Aftenposten en rekke saker basert på dokumentlekkasjen Paradise Papers.

Den omfatter 13,4 millioner dokumenter lekket fra advokatselskapet Appleby og 19 selskapsregistre på steder kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold. Dokumentene ble først lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med Aftenposten og en rekke andre mediehus. Samarbeidet er koordinert av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Advokatfirmaet opplyser i en pressemelding at det ikke er noe bevis for at de har gjort noe galt.

Bedre nettverk nå

Lekkasjen Panama Papers i april i fjor var fra advokatfirmaet Mossack Fonseca med hovedkvarter i Panama.

Ifølge Holte er det internasjonale skattesamarbeidet bedre rustet til å ta seg av Paradise Papers enn det som var tilfelle med Panama Papers.

Lekkasjen i fjor gjorde noe med samarbeidet.

– Vi har nå fått på plass et internasjonalt nettverk som kan utveksle og utnytte opplysninger mer effektivt enn før. I tillegg er 50 land i ferd med å gjennomføre den automatiske utvekslingen av kontoopplysninger. Bermuda er blant landene som utveksler opplysninger i år, sier Holte.

Selskapsregisteret på Bermuda er ett av de 19 registrene i skatteparadiser som er omfattet av lekkasjen. Applebys kontor der er omfattet av lekkasjen.

Holte sier at rundt 50 årsverk i Skatteetaten jobber med denne typen saker.

– Vi har økt ressursbruken i takt med at næringslivet er blitt mer internasjonalt, sier han.

Mange nordmenn i lekkasjen

I materialet i Paradise Papers har Aftenposten funnet 1000 nordmenn.

Blant disse er flere av landets rikeste, en rekke advokater og jurister, profilerte toppledere samt mer ukjente bedriftseiere og investorer.

En tredjedel av navnene kan knyttes til internasjonale selskaper innen shipping- og offshorevirksomhet.

For Holte er hemmeligholdet den største utfordringen med skatteparadisene.

– Vi trenger opplysninger om en rekke forhold for å ilegge korrekt skatt. Skattepardisene skaper problemer når vi ikke får det innsynet vi trenger for å avgjøre om transaksjoner og selskapskonstruksjoner er reelle eller kun skattemessig motivert, sier han.

Må tjene forretningen

Holte sier det er finnes legitime grunner til å benytte seg av skatteparadiser.

– Et fellestrekk i slike tilfeller er at bruken av skatteparadiser har en forretningsmessig funksjon. Det kan være politisk eller økonomisk stabilitet sammenlignet med alternativene, eller det kan være nærhet i til markedene, sier han.

Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD er rammen for mye av det internasjonale skattesamarbeidet.

– OECD er opptatt av at selskapene i skatteparadisene ikke skal være tomme strukturer uten verdiskaping. Vi må hele tiden spørre oss: Hva er hensikten med dette selskapet i skatteparadiset? sier han

Har avsluttet 14 Panama-saker

Overfor Aftenposten gir Holte en oppdatert status for arbeidet med Panama Papers.

200 nordmenn havnet «under lupen»» etter den store lekkasjen i april i fjor. Av disse har Skatteetaten tatt 72 saker videre til nærmere gransking. Av disse er 14 saker avsluttet.

– Av disse 14 har én sak ført til tilleggsskatt, men den er ikke meldt til politiet. 13 saker er avsluttet uten tilleggsskatt, sier han.

Dermed gjenstår 58 saker fra Panama Papers som fortsatt er under gransking.