Oljeprisfall bidro til ny blytung dag på Oslo Børs

Oslo Børs falt kraftig fra start mandag morgen, et fall som tiltok utover ettermiddagen.

Hovedindeksen endte dagen ned 4,91 prosent til 635,93 poeng.

Her ble Equinor mest omsatt, med en nedgang på 6,71 prosent. Deretter fulgte DNB, som falt 6,28 prosent. Mowi, som falt 0,21 prosent, foran Telenor som falt 5,21 prosent.

Norwegian-aksjen, som den siste tiden har svingt kraftig i møte med effektene av coronaviruset, falt også mandag blytungt. Aksjen endte dagen ned 16,06 prosent etter at fredag også ble en svak dag for flyselskapet.

Oslo Børs varslet før handelsdagen at det ble innført såkalte «fast market»-regler. Det betyr at Børsen utvidet grensene for hvor mye aksjer i OBX-indeksen (de 25 mest omsatte aksjene) kan svinge før handelen stanses.

– Faller på sin egen tyngde

– Dette blir en spennende uke, kanskje litt for spennende, sa forvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg Kapitalforvaltning til E24 kort tid etter børsåpning.

Det er ventet at spredningen og konsekvensene av coronaviruset vil fortsette å prege verdensmarkedet, som den siste tiden har falt kraftig.

– De gode nyhetene er at landene som fikk viruset først, Kina og Sør-Korea, ser ut til å ha fått kontroll på situasjonen, mens de dårlige nyhetene er at det fortsatt gjenstår å se hva de økonomiske konsekvensene blir, sa Tunaal, og legger til:

– Foreløpig faller markedet på sin egen tyngde, så får vi se hvor lenge det varer.

Krisegrep

Før åpningstid har en rekke børsselskap varslet at de innfører tiltak i møte med effektene av virusutbruddet.

XXL har opplyst at de sender permitteringsvarsel til 1.000 butikkansatte i Norge, og viste blant annet til «betydelig» fall i salget. I tillegg opplyser sportsbutikkjeden at de tidligere denne måneden stengte alle sine fem butikker i Østerrike, og at de midlertidig har permittert rundt 200 ansatte i landet. XXL-aksjen falt 14,84 prosent.

Aker BP har på sin sine opplyst om endringer i investeringsplanen, der investeringene kuttes med 20 prosent sammenlignet med forrige prognose. Selskapet reduserer også letebudsjettet med 20 prosent. Aker BP-aksjen steg 0,79 prosent.

Ellers har shippingselskapet Wallenius Wilhelsen varslet at dropper utbyttet for 2019, og at de vil sende opptil 10 skip i opplag. I tillegg vil selskapet skrape opptil fire skip, noe som ventes å føre til en nedskrivning på 40 millioner dollar. Aksjen falt 9,94 prosent.

Også Norske Skog har opplyst at de har varslet 50 ansatte ved Skogn-fabrikken i Nord-Trøndelag om midlertidige permitteringer. Selskapet har også stanset produksjonen ved en papirmaskin ved Golbey-fabrikken i Frankrike. Aksjene i selskapet falt 1,79 prosent.

Oljenedtur

Også oljeprisen har falt tungt gjennom dagen. I skrivende stund handles ett fat med nordsjøolje (brent) for 25,88 dollar i spotmarkedet, ned 5,86 prosent for dagen.

Prisen holder seg dermed på sitt laveste nivå siden 2003, som først ble nådd i forrige uke.

Også på børsene i resten av verden har stemningen vært rød gjennom dagen. I Europa faller både Frankfurt og Paris rundt tre prosent. Samtidig er S&P 500-indeksen i USA ned mer enn tre prosent.

Det kan også nevnes at børsene i både Stockholm og Helsinki falt nærmere fem prosent i løpet av handelsdagen.

